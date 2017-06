Bp Janiak: każdy musi osobiście dotknąć krzyża

Każdy musi osobiście dotknąć krzyża – powiedział biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy pw. Świętej Rodziny znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość odbyła się z okazji 90. rocznicy poświęcenia i erygowania kaplicy.

W homilii ks. kanonik Krzysztof Nojman podkreślał, że kaplica jest skarbem Domu Pomocy Społecznej. – To miejsce spotkania człowieka cierpiącego z Jezusem Chrystusem. Kaplica jest miejscem, które sprawia, że człowiek jest bliżej Boga, że może w każdej chwili z Bogiem rozmawiać, powierzyć Mu to wszystko co jest dla niego trudne do przyjęcia, jak choroba czy starość – powiedział proboszcz ostrowskiej konkatedry.

Dodał, że kapłani starają się jak najlepiej służyć mieszkańcom tego domu i pomagają w przyjęciu krzyża choroby i cierpienia. – Niech to miejsce dalej służy mieszkańcom tego domu, niech będzie miejscem zanoszenia modlitwy prośby, dziękczynienia i miejscem prawdziwego spotkania z Jezusem Chrystusem – mówił kaznodzieja.

Podczas Mszy św. biskup poświęcił różańce własnoręcznie wykonane przez pensjonariuszy.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa biskup kaliski wskazywał, że cierpienie złączone z cierpieniem Chrystusa zawsze pozostaje tajemnicą i nabiera wartości.

– Nie da rady przejść przez życie nie spotkawszy się z cierpieniem. Każdy musi osobiście dotknąć krzyża. Nigdy nie mówmy, że ktoś cierpi, bo go Pan Bóg skarał. Cierpienie jest ogromną tajemnicą w życiu każdego człowieka, nawet cierpiącego dziecka – stwierdził celebrans.

Podziękował osobom, które opiekują się pensjonariuszami. – Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy z siebie dają bardzo dużo energii i troski, żeby być pomocnym dla drugiego człowieka. Nie ma innej drogi, żeby pokazać Panu Bogu, że Go kochamy jak poprzez bliźniego. Dziękujemy za ludzi, którzy nam pomagają w cierpieniu, w starości, w dźwiganiu krzyża – zaznaczył duchowny.

Przed zakończeniem uroczystości s. Anna Jakubowska opowiedziała o przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego elżbietanki Marii Włodzimiry Wojtczak (1909-1943) pochodzącej z Ostrowa Wielkopolskiego, która w Domu Pomocy Społecznej spędziła ostatnie 10 miesięcy życia.

Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek od 2012 r. stara się o wyniesienie jej do chwały ołtarzy. W kwietniu br. została wydana zgoda Kongregacji ds. kanonizacyjnych na przeprowadzenie procesu, który rozpocznie się 24 września.

Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim mieszkają 42 osoby. Placówka istnieje od 95 lat. 90 lat temu w dniu 25 czerwca została poświęcona kaplica pw. Świętej Rodziny.

– Kaplica jest perłą naszego domu. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Świętej Rodziny namalowany w 1958 r. przez s. Cecylię Fortuniak ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Na ścianie znajdują się stacje drogi krzyżowej z dołączonymi odpustami pochodzące z 1935 r. Duże znaczenie ma dla nas figurka Matki Boskiej, która została odnaleziona w latach 90., a była zakopana w ogrodzie znajdującym się na terenie naszego domu. Figurka została odrestaurowana i umieszczona przy ołtarzu głównym – tłumaczy Katarzyna Modrzyńska, dyrektor placówki.