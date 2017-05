Bp Janiak: Kościół nigdy nie opowie się za zabójstwem

– Kościół nigdy nie opowie się za zabójstwem, bo takie jest prawo Boże i nikt go nie może zmienić – powiedział bp Edward Janiak podczas Mszy św. w Wysocku Wielkim. Biskup kaliski poświęcił odnowione prezbiterium i udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

W homilii celebrans odniósł się do obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich. – Matka Najświętsza raz po raz daje znak o sobie w różnych częściach świata, np. w Fatimie, Lourdes, Guadalupe, Częstochowie. Bardzo często wybiera skromnych ludzi, którym ukazuje się i najczęściej przestrzega mówiąc o nawróceniu i pokucie. Matka Boża przestrzega przed złem i piekłem. Zawsze kiedy dokonują się rzeczy cudowne to po to, aby utwierdzić ludzi w wierze – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Duchowny ubolewał, że we współczesnym świecie człowiek chce zająć miejsce Pana Boga i dyktować swoje zasady. – Dzisiaj widoczny jest grzech zabójstwa. Człowiek może decydować o życiu, o przeprowadzeniu aborcji czy eutanazji. Kościół nigdy nie opowie się za zabójstwem czy to dziecka pod sercem matki, czy u schyłku życia dlatego, że takie jest prawo Boże i nikt go nie może zmienić. Dopóki będzie się legalnie zabijać ludzi nie będzie pokoju na świecie – przekonywał hierarcha, który zachęcał wiernych, zwłaszcza młodych, aby byli nośnikami życia, nadziei i odważnego świadectwa.

Parafię w Wysocku Wielkim erygowano w XI w. Pierwszy kościół zbudowany był z drewna, a na początku XVI w. na jego miejscu wzniesiona została późnogotycka świątynia murowana z cegieł, która zachowała się do dnia dzisiejszego. W ołtarzu głównym pochodzącym z XVIII w. umieszczony jest krucyfiks z XVII w. oraz rzeźby przedstawiające Matkę Bożą i św. Jana. W zwieńczeniu ulokowany jest obraz św. Mikołaja i rzeźby aniołów z XVII w. Od 2014 r. proboszczem jest ks. kan. Jerzy Kaniewski.