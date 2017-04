Bp Janiak: na ołtarzu dokonuje się wielka tajemnica naszej wiary

– Ołtarz jest najważniejszym miejscem w świątyni, bo na nim dokonuje się wielka tajemnica naszej wiary – mówił bp Edward Janiak podczas Mszy św. sprawowanej w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie. Biskup kaliski poświęcił kamienny ołtarz i ambonę.

Witając biskupa i wiernych ks. Waldemar Willak wskazał, że obecna murowana świątynia została wzniesiona w połowie XVII w. Dodał, że wyposażenie pochodzi z kościoła Świętego Krzyża na Ostrowskim Tumskim we Wrocławiu. Zaznaczył, że w ołtarzu bocznym znajduje się płaskorzeźba z 1499 r. autorstwa uczniów Wita Stwosza. Proboszcz podkreślił, że dzięki pozyskaniu środków unijnych świątynia została gruntownie wyremontowana. Poprosił biskupa kaliskiego o poświęcenie kamiennego ołtarza i ambony.

W homilii biskup kaliski wskazywał, że zmartwychwstanie jest radosną prawdą wiary dla wszystkich. – Warto być dobrym człowiekiem, wypełniać przykazania Boże, bo już tutaj na ziemi mamy zapracować na wieczność, na niebo, na zmartwychwstanie. Bóg jest obecny w Słowie Bożym, sakramentach świętych i na ołtarzu Pańskim – powiedział celebrans.

Podkreślał, że ołtarz jest najważniejszym miejscem w świątyni. – Na ołtarzu dokonuje się wielka tajemnica naszej wiary. Taki ołtarz ustawił pośrodku uczniów sam Jezus Chrystus w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Dziś skłaniamy głowy przed poświęconym ołtarzem, który przeznaczony jest dla spraw świętych, bo przy każdej Mszy św. na ołtarz przychodzi Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie – zaznaczył kaznodzieja.

Zachęcał wiernych, aby na ołtarzu składali wszystkie swoje troski i kłopoty. – Niech Pan Bóg wszystkie cierpienia, trudy, grzechy przemieni w to co jest święte – mówił ordynariusz kaliski.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. Waldemar Willakowi podziękował proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie za troskę o świątynię i ustanowił go kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pierwszy kościół w Cieszynie został zbudowany w 2. połowie XV w. i stanowił świątynię filialną parafii Goszcz. W 2. połowie XVII w. był on już znacznie zniszczony i na jego miejscu przed 1697 r. zbudowana została nowa murowana świątynia, która była konsekrowana w 1966 r. Ołtarz główny pochodzi z 1661 r. Przeniesiono go do Cieszyna – wraz z dwoma ołtarzami bocznymi – z kościoła Świętego Krzyża we Wrocławiu.

W centrum ołtarza umieszczony jest obraz św. Michała Archanioła, a w zwieńczeniu znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. W kościele są dwa ołtarze boczne z 2. połowy XVII w. z rzeźbą Matki Bożej i płaskorzeźbą św. Jana Chrzciciela z 1499 r. Od 2007 r. proboszczem parafii jest ks. Waldemar Willak.