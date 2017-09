Bp Janiak: nie pogardzajmy ludźmi rolniczego trudu

Ludzie przywiązani do ziemi byli najlepszymi obrońcami naszej narodowej niepodległości. Szanujmy pracę rolnika. Nie pogardzajmy ludźmi rolniczego trudu – mówił bp Edward Janiak podczas dożynek diecezjalno-gminnych w Skalmierzycach. Biskup kaliski ogłosił Matkę Bożą Skalmierzycą patronką Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Biskup kaliski przewodniczył uroczystej Mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony w Skalmierzycach. Przed Eucharystią bp Janiak poświęcił i obejrzał wieńce dożynkowe przywiezione przez delegacje rolników z trzydziestu trzech dekanatów diecezji kaliskiej i sołectw z gminy Nowe Skalmierzyce. Biskup podziwiał trud pracy, który rolnicy włożyli w przygotowanie wieńców.

W homilii celebrans podkreślał, że praca rolnicza jest jednym z najstarszych zawodów i szczególnym powołaniem człowieka. – Nie wystarczy produkcja przemysłowa. Potrzebna jest praca rolnika, praca nad produkcją żywności, a żywność bierze się z ziemi. Ziemia jest naszym naturalnym skarbem, najważniejszym dobrem – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przypomniał, że przed laty w Polsce pogardzano pracą rolnika. – Zła polityka rolna państwa powodowała, że w kraju brakowało żywności. Był czas, kiedy musieliśmy importować żywność zza granicy. Polska, która kiedyś w historii dzieliła się chlebem z innymi narodami, musiała wyciągać ręce po chleb do innych krajów. Działo się tak dlatego, że lekceważono pracę na roli – zaznaczył kaznodzieja.

Dodał, że po upadku systemu komunistycznego i wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej rolnictwo musiało na nowo zostać dostrzeżone. – Niektórzy uważają, że rolnicy zapłacili najwięcej za przeprowadzone reformy. Mamy dzisiaj nadzieję, że to wszystko jest za nami – zauważył bp Janiak.

Przekonywał, że praca rolnika jest szczególnie ważna. – Jest to praca dla chleba, dla życia. Chleb jest tak ważny, jak ważne jest życie – stwierdził celebrans.

Dziękował rolnikom za ich trud pracy na roli. – Drodzy rolnicy tu obecni, przyjmijcie od nas dziś nasze podziękowanie za wasz trud, za wasze poświęcenie. Was dzisiaj w szczególny sposób polecamy opiece dobrego Boga. Za waszą troskę o chleb powszedni naród jest wam wdzięczny – podkreślił hierarcha.

Stwierdził, że ziemia jest podstawą suwerenności i niepodległości. – Ludzie przywiązani do ziemi byli najlepszymi obrońcami naszej narodowej niepodległości. Dlatego mówi się o chłopach, że oni żywią i bronią. Szanujmy pracę rolnika. Nie śmiejmy się z ludzi roli. Nie pogardzajmy ludźmi rolniczego trudu – apelował biskup kaliski.

Zachęcał do modlitwy w intencji rolników. – Niech dobry Bóg, główny gospodarz naszej ziemi, przyjmie dziś naszą wdzięczność za to, że pozwolił nam zebrać to, co wyrosło na polach. Niech obudzi w nas większy szacunek do ziemi. Niech naszemu Bogu będzie chwała i wdzięczność, a wam wszystkim tu zgromadzonym niech będzie udzielona z niebios łaska zdrowia, pokoju, radości i zgody – powiedział bp Janiak.

Po komunii biskup kaliski zawierzył diecezję kaliską Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej, ks. prał. Aleksander Gendera, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa, ks. prał. Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechezy, ks. kan. Sławomir Nowak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzycekiej, ks. kan. Henryk Sikora, diecezjalny duszpasterz rolników, duchowieństwo, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz licznie zgromadzeni wierni.

Po Eucharystii starostowie dożynek Beata Budzik z Boczkowa i Sławomir Wawrzyńczak ze Skalmierzyc złożyli bochen chleba na ręce biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożeny Budzik i przewodniczącego rady miasta i gminy Nowe Skalmierzyce Kazimierza Sipki.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Dożynki transmitowała Telewizja Diecezjalna „Dom Józefa”.