Bp Janiak: praca strażaków winna przypominać, że jesteśmy powołani do zwalczania żywiołów naszych grzechów

Praca strażaków winna nam przypominać, że jesteśmy powołani do zwalczania żywiołów naszych namiętności i grzechów – mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Po Eucharystii biskup poświęcił na rynku 41 nowych wozów strażackich.

Biskupa kaliskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz strażaków z całej Wielkopolski powitał ks. kan. Dariusz Kowalek. – Niech ta dzisiejsza modlitwa będzie wspólnym wołaniem do Boga, by nas uchronił od zła, wszelkich nieszczęść i ognia – mówił proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

Strażacy wnieśli do świątyni ogień św. Floriana, który każdego roku jest zapalany w kościele garnizonowym wielkopolskich strażaków pw. św. Floriana w Poznaniu, skąd jest transportowany do miejsca, gdzie wielkopolscy strażacy obchodzą swoje święto. Ogień ten symbolizuje ofiarną miłość, która jest cechą charakterystyczną wszystkich strażaków, a jednocześnie jest znakiem ich przywiązania do Kościoła.

W homilii biskup kaliski wskazywał na św. Floriana, patrona strażaków, którego warto wzywać do pomocy w walce z żywiołami przyrodniczymi i duchowymi. – Jesteście powołani, aby solidną pracą bronić przed ogniem, zapobiegać pożarom, usuwać to, co jest niebezpieczne dla człowieka. Do tego jest potrzebne dobre przygotowanie, wykształcenie, ale też entuzjazm i chęć służenia drugiemu człowiekowi – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że św. Florian wzywa człowieka do walki ze złem, namiętnościami i nałogami. – Żywioły są groźne nie tylko poza nami, ale też w nas. Mówimy o ogniu ludzkich namiętności i grzechów. Praca strażaków winna nam przypominać, że jesteśmy powołani do zwalczania żywiołów naszych namiętności i grzechów. Człowiek jest istotą wypełnioną różnymi skłonnościami tak do dobra jak i zła. Św. Florian wzywa nas do zwyciężania w nas samych namiętności, nałogów i tego, co jest złe – podkreślał hierarcha.

Odwołał się do setnej rocznicy objawień fatimskich. – W przekazach fatimskich jest przestroga dla tych, którzy odwracają się od Boga, którzy nie chcą zachowywać Bożych przykazań, którzy niszczą wiarę w Boga i niszczą drugiego człowieka. W przekazie fatimskim wyraźnie jest powiedziane, że istnieje piekło – mówił kaznodzieja.

Wskazał na św. Jana Pawła II, który dziękował Matce Bożej z Fatimy za uratowanie jego życia.

Zachęcał strażaków, aby w codziennym życiu nie wstydzili się Chrystusa i swojej wiary. – Tak trzeba żyć, żeby to było zgodne z prawem Bożym. Dzisiaj w świecie jest wielka laicyzacja. Chcą ustanawiać prawa nie tylko, żeby zabijać dzieci pod sercem matki, ale chcą już karać za namawianie do ochrony życia poczętego, dopuszcza się też eutanazję. Nigdy nie będzie pokoju, jeżeli będziemy zabijać ludzi – stwierdził ordynariusz kaliski.

Prosił św. Floriana o wstawiennictwo za strażakami. – Wypraszajmy łaskę wierności wobec Pana Boga. Niech Wasz patron św. Florian dodaje sił i odwagi, byście byli ludźmi z powołania – powiedział bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się kapelani strażaków. Po Mszy św. biskup poświęcił 41 nowych wozów strażackich. Spotkanie było okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, wyróżnień i medali.