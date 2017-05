Bp Janiak: prośmy Maryję, aby uchroniła nasz naród przed nieszczęściem niewiary

Starajmy się modlić do Matki Najświętszej, by uchroniła nasz naród przed nieszczęściem niewiary – mówił bp Edward Janiak w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszę św. za ojczyznę biskup kaliski odprawił w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że naród polski od zarania dziejów jest bardzo związany z Maryją.

Wskazał, że pierwsza katedra na ziemi polskiej – katedra gnieźnieńska została wzniesiona ku czczi Wniebowzięcia NMP. Dodał, że kolejne świątynie też otrzymały patronat Matki Najświętszej, a były to kościoły w Płocku, Włocławku, czy kolegiaty w Łęczycy, Kaliszu i Krakowie.

Przypomniał, że pierwsza pieśń, która w pierwszych wiekach polskości stała się hymnem narodowym była pieśnią maryjną – to Bogurodzica, a pierwszy druk w Polsce utrwalał tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Zaznaczył też, że gdy Polacy rozpraszali się po świecie to na emigracji zakładali parafie pw. Matki Bożej i tak w 1854 r. pierwsza polska parafia w USA otrzymała wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP.

– To niektóre znaki wskazujące na to, że nasz naród wziął Maryję do siebie, że z Maryją mu zawsze było dobrze. Maryja jako Matka i Królowa broniła naszego narodu, była jego wsparciem, obroną i pomocą – powiedział celebrans.

Zwrócił uwagę, że szczególnym miejscem obecności Matki Bożej na ziemi polskiej jest Jasna Góra. – Ponad 640 lat temu sprowadzono tam obraz Czarnej Madonny i od tamtego czasu Maryja z Domu Jasnogórskiego otacza nasz naród swoim ochronnym płaszczem, a naród ten w pielgrzymkach osobistych i zbiorowych, a także pieszych zdąża do swojej Matki ufając, że jako Matka i Królowa wspomaga i wsłuchuje – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że znaczenie Jasnej Góry wyraźnie wzrosło po obronie klasztoru w czasie potopu szwedzkiego.

Przypomniał, że ponad 50 lat temu papież Jan XXIII ogłosił NMP główną patronką Polski obok św. Wojciecha i św. Stanisława.

Zachęcał wiernych, aby w miesiącu maju w swoich modlitwach zwracali się do Matki Bożej odmawiając litanię do Najświętszej Maryi Panny. – Starajmy się modlić do Matki Najświętszej, by uchroniła nasz naród przed nieszczęściem niewiary, byśmy szanowali każde życie. Św. Jan Paweł II, kiedy wchodziliśmy do wspólnoty Unii Europejskiej prosił o uszanowanie wartości chrześcijańskich. Wypraszamy dzisiaj Boże Miłosierdzie, bo boimy się kary Bożej za tą niewierność ludzką, za tą przewrotność. W pokorze serca módlmy się, aby Matka Najświętsza broniła nas, chroniła i otaczała swoją miłością matczyną – mówił bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim w intencji ojczyzny modlili się: proboszcz katedry ks. prał. Adam Modliński, księża, przedstawiciele władz samorządowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego, delegacje organizacji społecznych i służb mundurowych, kombatanci, harcerze i społeczność szkół.

Po Mszy św. z katedry pod pomnik św. Jana Pawła II przy kaliskiej bazylice przeszła procesja różańcowa. Kapłani i licznie zgromadzeni wierni w drodze pod przewodnictwem bp. Edwarda Janiaka odmówili tajemnice chwalebne różańca w intencji ojczyzny. Różaniec prowadził ks. Alfred Berlak, diecezjalny duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca. Pod pomnikiem św. Jana Pawła II biskup kaliski pobłogosławił wiernym.