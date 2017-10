Bp Jarecki: ks. Popiełuszko uczy, byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy

Ksiądz Jerzy Popiełuszko uczy nas, byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy, byśmy nie bali się cierpienia – powiedział bp Piotr Jarecki podczas Mszy w liturgiczne wspomnienie błogosławionego. Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej odprawił liturgię w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”.

Bp Jarecki przypomniał, że błogosławiony nie ograniczył się do tego, by działać jedynie wewnątrz Kościoła oddając się wyłącznie posłudze sakramentalnej. – Wychodził do wszystkich ludzi, zwłaszcza ludzi potrzebujących. Nie pytał, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, ale torował do ich serc drogę jedynemu Zbawicielowi człowieka – mówił.

– Nie przyjął łaski na darmo. W trudnych warunkach życia okazał się wiernym Chrystusowi w każdych okolicznościach, bo z nim był złączony – podkreślił.

Hierarcha wskazał, że bł. ks. Popiełuszko jest dla wiernych przykładem misji prorockiej Kościoła. – On uczy każdego z nas, byśmy byli głosem samego Boga – podkreślił. – Błogosławiony ksiądz Jerzy uczy nas, byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy, byśmy nie bali się cierpienia. Byśmy chcieli i potrafili poświęcić swoje życie – powiedział bp Jarecki.

Dodał, że jeżeli człowiek nie ma w sobie takich wartość, za które jest w stanie oddać życie, to życie takiego człowieka prędzej czy później straci sens. – Dziękujemy księdzu Jerzemu za to, że łaska, którą otrzymał zaowocowała i w bardzo trudnych warunkach życia okazał wierność Jezusowi Chrystusowi – powiedział biskup.

Bp Jarecki odniósł się również do aktualnych wydarzeń społecznych. Podkreślił, że stale powinniśmy uczyć się rozwiązywać konflikty. – Powinniśmy traktować je jako szansę do głębszego porozumienia – wskazał hierarcha. – Nie możemy tracić z horyzontu niezbywalnej godności człowieka. Z wiary powinnyśmy wyprowadzać styl życia pełen chrześcijańskich dzieł miłości – powiedział hierarcha.

W Mszy świętej odprawionej w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i działacze NSZZ „Solidarność”.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. 14 września w 2015 r. w katedrze w Créteil pod Paryżem uroczyście zakończył się proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. opowiedział o tym ks. Bernard Brien, który 14 września 2012 r. modlił się nad umierającym na białaczkę François Audelanem. Wcześniej kapłan był w Polsce i nawiedził grób bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, zapoznał się z jego życiem i stwierdził, że ma tę samą datę roku i dnia urodzin co ks. Popiełuszko. Po powrocie do Francji stał się gorliwym propagatorem kultu bł. Popiełuszki.

Przy Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na Warszawskim Żoliborzu działa Muzeum oraz Ośrodek Dokumentacji jego życia i kultu. Więcej: muzeumkspopieluszki.pl.