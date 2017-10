Bp Jarecki: przejście od teorii do praktyki w kwestii nauki społecznej Kościoła jest naszą piętą achillesową

Przejście od teorii do praktyki w kwestii nauki społecznej Kościoła jest naszą piętą achillesową – powiedział bp Piotr Jarecki podczas Mszy świętej dla uczestników I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Mszą w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie zakończyło się dwudniowe wydarzenie organizowane przez katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” i włoską Fundację Giuseppe Toniolo.

W homilii bp Jarecki zwrócił uwagę, że życie katolicką nauką społeczną zakłada kierowanie się zasadą miłości i miłosierdzia, których uczy chrześcijaństwo rozumiane nie jako ideologia, lecz jako historia zbawienia.

Hierarcha wskazał, że owocem miłosierdzia Boga jest nawrócenie człowieka. – Ma to odniesienie zarówno do indywidualnego człowieka, jak i do szeroko rozumianego życia społecznego. Człowiek powinien kroczyć drogą pokory, czyli poszukiwania prawdy, społeczeństwo zaś powinno unikać ideologizacji – wskazał hierarcha.

Docenił znaczenie wspólnoty społecznej, która wspiera jednostki we wzrastaniu i byciu lepszym. – Chodzi o to, byśmy wskutek tej nauki sami byli przekonani i przekonywali jak najwięcej ludzi. Bo w samotności człowiek nic nie zrobi. Ale jeśli inni ludzie uwierzą i głęboko do serca wezmą sobie Boże nauczanie, to będzie w stanie zapoczątkować to nową rzeczywistość – powiedział bp Jarecki.

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej zwrócił uwagę na temat pierwszego festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej: „Od teorii do praktyki”. – Przejście od teorii praktyki jest naszą piętą achillesową. Jesteśmy dobrzy w teorii, wszystko potrafimy wyjaśnić i bardzo często ograniczamy się do cytowania encyklik czy dokumentów społecznych, poprzestając na teorii – podkreślił hierarcha.

– Mamy wypracowywać konkretne rozwiązania, inspirując się wartościami i zasadami „tu i teraz” – podkreślił duchowny. Przypomniał również słowa Karola Marksa: „chrześcijaństwo przez dziewiętnaście wieków wyjaśniało świat, ale nie miało siły przekształcić świata, a ja spróbuję to zrobić”. Przestrzegając przed skutkami ideologii marksistowskiej, zaapelował, by ożywić katolicyzm społeczny, kształtując społeczną postawę i zaangażowanie. – Nigdy nie można spocząć na laurach – dodał.

W dwudniowym wydarzeniu wzięli udział duchowni, naukowcy specjalizujący się w katolickiej nauce społecznej, ale także samorządowcy, przedstawiciele świata kultury, biznesu i organizacji pozarządowych. Prelegenci wzięli udział w cyklu debat podejmujących kwestie istoty demokracji społecznej, powołaniu lidera biznesu oraz „wektorom i sektorom” katolickiej nauki społecznej. W programie festiwalu znalazły się również warsztaty dla młodych przedsiębiorców „3 proste kroki aby założyć firmę i zacząć na niej zarabiać”, prowadzone przez specjalistę ds. biznesu i inwestycji Bartosza Bonieckiego.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej zorganizowany został przez katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” przy współpracy z włoską fundacją Giuseppe Toniolo w Weronie. Jak zapowiadają organizatorzy, wnioski wypracowane podczas spotkania przekazane zostaną do Rady ds. Społecznych KEP oraz do władz parlamentarnych i samorządowych.