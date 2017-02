Bp Jeż: klasztory i domy zakonne generują duchowe światło dla świata

„Klasztory i domy zakonne można porównać do elektrowni, która zwykle nie jest miejscem tłumnie odwiedzanym przez ludzi. Ale to właśnie stamtąd płynie prąd do oświetlenia miast i miejscowości. Klasztory i domy zakonne generują duchowe światło dla świata” – tak biskup tarnowski Andrzej Jeż mówił o roli sióstr i zakonników podczas obchodów Dnia Życia Konsekrowanego. Do Tarnowa przyjechali przedstawiciele zgromadzeń z całej diecezji.

Podczas uroczystości w katedrze ordynariusz diecezji tarnowskiej zwracał także uwagę na duchowość komunii. „Nasza jedność ma być znakiem dla współczesnego świata, tak bardzo podzielonego. Życie w komunii otwiera nas także na dzieło misyjne, gdyż naszym wspólnym zadaniem jest nieść Chrystusa wszystkim narodom” – podkreślił bp Jeż.

Nawiązując do zbliżającego się V Synodu Diecezji, biskup poprosił osoby konsekrowane o modlitwę w tej intencji i twórczą aktywność podczas Synodu.

„Pragnę bardzo Was prosić, abyście ten Synod potraktowali jako swój własny, w duchu komunii z całym Kościołem lokalnym. Gorąco proszę o budowanie zaplecza modlitewnego, które jest nieodzowne, ale także o twórcze dzielenie się waszym doświadczeniem, spojrzeniem na bieżące sprawy i problemy Kościoła oraz oczywiście osobistym spojrzeniem na życie naszej diecezji” – dodał.

Siostry, zakonnicy, bracia i świeckie osoby konsekrowane wspólnie modlili się w katedrze, wysłuchali wykładu, a podczas Mszy nastąpiło odnowienie ślubów złożonych przed laty.

W diecezji tarnowskiej jest ok. 930 sióstr zakonnych i ok. 150 księży zakonnych i braci.

„Bardzo się cieszę, że św. Jan Paweł II wprowadził ten dzień, bo dla mnie jest to umocnienie w powołaniu, potwierdzeniem, że jesteśmy potrzebne w Kościele i okazją do chwalenia Boga i dziękowania mu za dar powołania – nie tylko swój, ale wszystkich” – mówi siostra Anna, służebniczka starowiejska.

Sercanin ks. Wiesław Pietrzak mówił w wykładzie m.in. o tym, jak dziś prowadzić życie zakonne i pokazywać światu to, do czego są powołane osoby konsekrowane. „Musi być pamięć – historia, przeszłość, nasi założyciele, którzy byli u początku naszych zgromadzeń i odwaga, czyli nie bacząc na to, że mniej powołań, że mniej osób w seminariach zakonach, z odwagą podejmujmy te wyzwania, które zostawili nam założyciele. Jak będzie odwaga, to będzie łaska powołań, łaska wytrwania w Bogu” – dodał ks. Pietrzak.

Składka zebrana w tym dniu w kościołach zostanie przeznaczona na utrzymanie zakonów klauzurowych. W diecezji tarnowskiej są trzy takie wspólnoty: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna-Kończysk.