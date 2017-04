Bp Jezierski: Pismo św. czytamy w jedności z Apostołami

W wydanym z okazji IX. Tygodnia Biblijnego liście pasterskim, bp elbląski Jacek Jezierski przypomina, że nadchodzący tydzień daje sposobność do bardziej intensywnego propagowania Pisma Świętego. Hierarcha podkreśla, że Biblia jest ważną i świętą księgą Żydów, ale również i chrześcijan. Przypomina o natchnieniu ksiąg biblijnych, a także o ponadczasowym przesłaniu tekstów Pisma Świętego. List będzie odczytany w kościołach diecezji elbląskiej w najbliższą niedzielę (30 kwietnia 2017).

Według bp. Jezierskiego, Pismo Święte weszło w świat kultury europejskiej jako jedno z jej arcydzieł. W ciągu wieków współkształtowało ono myślenie i wrażliwość ludzką, wraz z filozofią Greków i prawem rzymskim. Księgi Pisma Świętego należą do podstawowego kanonu arcydzieł literatury światowej. – Przede wszystkim są to jednak księgi wiary. Mówią o Bogu i Jego zamyśle wobec ludzi i świata – podkreśla pasterz Kościoła elbląskiego.

– Kościół stał się stróżem i nauczycielem Pisma Świętego. Czytając je we wspólnocie wiary, coraz lepiej odkrywamy jego sens – wskazuje bp Jezierski. Przypomina jednocześnie, że Pismo Święte czytamy zawsze w jedności z Apostołami i zgodnie z ich rozumieniem. – Czytamy je w łączności z Ojcami Kościoła Wschodu i Zachodu, pierwszymi nauczycielami wiary w Kościele w okresie poapostolskim – podkreśla bp Jezierski.

Wskazuje także na wartość krytycznej lektury Pisma Świętego, uwzględniającej współczesny rozwój nauki i studiów biblijnych. Według autora listu, Pismo Święte czytamy przede wszystkim w jedności z Kościołem powszechnym i biskupem Rzymu. Dzieje się tak, ponieważ księgi Nowego Testamentu powstały w Kościele Apostołów.

Pasterz Kościoła elbląskiego zachęca, by Tydzień Biblijny stał się okazją do odnalezienia w domowej bibliotece księgi Pisma Świętego, do położenia jej na honorowym miejscu w domu. – Warto przed niedzielnym, wspólnym obiadem lub kolacją, przeczytać kilka zdań z Ewangelii, albo np. Psalm 8, czy też łatwiejszy fragment listu do Galatów – zachęca na zakończenie listu bp Jezierski.

W diecezji elbląskiej działa od kilku lat Elbląska Szkoła Biblijna. Zajęcia prowadzone przez specjalistów dziedzin biblijnych, odbywają się w ramach dwóch semestrów: jesienno-zimowego i wiosenno-letniego. Spotkania mają charakter otwarty i cieszą się dużym zainteresowaniem.

W tym roku uczestnicy szkoły mogą wysłuchać wykładów na temat: Apokalipsy oraz wybranych zagadnień z Ewangelii św. Jana. Poznają też wprowadzenie do Księgi proroka Jeremiasza, a także interpretację Pisma Świętego w Kościele katolickim i we wspólnotach niekatolickich.