Bp Jezierski: prawda o wojnie musi pozostać bez retuszu

Msza św. pod przewodnictwem biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na peronie stacji kolejowej, uroczystości pod pomnikiem zamordowanych kolejarzy i ich rodzin, złożyły się na obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szymankowie [1 września 2017]. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP Andrzej Duda.

W wygłoszonym kazaniu bp Jezierski przypomniał Jezusowe słowa: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. – Jest oczywiste, że pokój jest wartością, jest dobrem. Wojna natomiast niesie zniszczenie, obraca w ruinę, to co wznoszono i budowano przez dziesięciolecia. Nieustannie spotykamy dziś jeszcze ślady zniszczeń dokonanych w czasie ostatniej wojny – mówił pasterz Kościoła elbląskiego. Przypomniał też, że wojna rodzi nie tylko bohaterów, ale również przestępców, zbrodniarzy. Uruchamia najgorsze instynkty i emocje.

– Prawda o II wojnie światowej musi pozostać bez retuszy, bez zamazywania. Nie może zaniknąć w świadomości narodów, ku przestrodze – apelował bp Jezierski. Wskazał przy tym, że jednocześnie nie można żyć w nienawiści i pogardzie wobec narodu niemieckiego. Trzeba jednak zachować pamięć o przestępstwach, o mordach wojennych, o ludobójstwie, o niemieckich obozach koncentracyjnych i o szoah, do których to posunęli się synowie narodu naszych zachodnich sąsiadów – mówił kaznodzieja. Według bp. Jezierskiego stoi dziś przed nami zadanie szukania porozumienia, przyjaźni i dobrych kontaktów z Niemcami, szczególnie konkretnych osób i rodzin. To one właśnie służą oddolnie budowaniu pokoju w naszych czasach.

W uroczystościach w Szymankowie wzięli udział: Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa, europarlamentarzyści, władze samorządowe, a także kolejarze oraz pracownicy służby celnej z całego kraju. Po Mszy św. na peronie dworca kolejowego złożone zostały kwiaty, a pod pomnikiem pierwszych ofiar września 1939 roku odśpiewano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano apel poległych i uczczono poległych salwą honorową.