Bp Jezierski w bawarskim sanktuarium Maria Vesperbild

Rzesze pielgrzymów uczestniczyły w świętowaniu tegorocznej uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sanktuarium Maria Vesperbild, położonym nieopodal Augsburga na Bawarii. Na zaproszenie kustosza ks. prałata Wilhelma Imkampa, Mszy św. oraz procesji światła przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski.

W wygłoszonej homilii duchowny przypomniał, że od momentu zesłania Ducha Świętego zaczął się czas Kościoła oraz dzieje ludu Bożego nowego przymierza. – To wydarzenie zmieniło sytuację apostołów. Odzyskali energię do działania i odwagę. Podjęli zadania, które powierzył im Jezus. Skończyły się ich wątpliwości – zaznaczył kaznodzieja.

Nawiązując do prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach, bp Jezierski wskazał, że dziś również chrześcijanie są prześladowani na różnych kontynentach i w wielu krajach. – Przynależność do społeczności chrześcijańskiej nie jest dziś sprawą obojętną. Czasami rodzi to szacunek i uznanie, kiedy indziej obojętność, niechęć czy też wrogość – podkreślił biskup elbląski.

Według bp. Jezierskiego proces spotykania chrześcijan z religiami i narodami trwa w kolejnym pokoleniu. Dzieje się tak, ponieważ chrześcijaństwo jest dziś religią o zasięgu światowym, otwartą na innych. – Wnosimy w świat ducha braterstwa, nadziei, a także przekonanie, że po zakończeniu dziejów świata nadejdzie czas Królestwa Bożego, życia i radości, ocalenia oraz wyzwolenia z sił śmierci i zła, które nas dotykają i niszczą. Jest to możliwe dzięki Chrystusowi. Posiadamy taką nadzieję. Duch Święty podtrzymuje ją w naszych sercach, pragnieniach i marzeniach – akcentował bp Jezierski.

Po Mszy św. biskup elbląski przewodniczył procesji światła ze świecami, która tradycyjnie wiodła przez las do groty Matki Bożej. W tym miejscu miejscowi czciciele Maryi, przygotowują zawsze kwiatowy dywan. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta „Musikverein Balzhausen”.

Maria Vesperbild to miejscowość leżąca w Szwabii – Bawarii, przynależna do gminy Ziemetshausen w powiecie Günzburg. Jej nazwa pochodzi od wizerunku Matki Bożej Bolesnej [Pieta], znajdującego się w miejscowym kościele [1756]. W ciągu roku sanktuarium odwiedza ok. 500 tys. pielgrzymów.