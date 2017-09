Bp Kamiński do wiernych diec. warszawsko-praskiej: przychodzę z sercem otwartym

– Przychodzę z sercem otwartym i wielką potrzebą służby – powiedział bp Romuald Kamiński w wywiadzie udzielonym internetowej telewizji Salve TV. 14 września papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej biskupem koadiutorem w diecezji warszawsko-praskiej.

Bp Kamiński podkreślił, że „sprawą ogromnie istotną” jest dla niego nawiązanie dobrej współpracy ze wspólnotą kapłańską diecezji. „Kolejny krok jest oczywisty. Trzeba umieć współpracować z laikatem, ze świeckimi. Dzisiaj się o tym tyle mówi” – powiedział bp Kamiński. Jak dodał, potrzebny jest ogromny „front współpracy ze świeckimi”, którzy ukazują swoje miejsce w Kościele, poprzez zaangażowanie w różne wspólnoty, grupy formacyjne i modlitewne. „Dla mnie ogromnie istotną sprawą jest duszpasterstwo małżeństw i rodzin” – podkreślił.

Koadiutor diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński przypomniał, że powraca do tej diecezji, w której przez 13 lat pracował jako kanclerz kurii, po 12 latach posługi w Ełku. Wyraził wdzięczność Opatrzności Bożej, że będzie mógł posługiwać w tym miejscu po raz kolejny. „Przychodzę tutaj z sercem otartym i z wielką potrzebą służby, modlitwy i umacniania tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do zbawienia” – powiedział bp Kamiński, zwracając się bezpośrednio do wiernych diecezji warszawsko-praskiej.

Po przejściu na emeryturę obecnego ordynariusza, abp. Henryka Hosera, bp Kamiński przejmie obowiązki biskupa warszawsko-praskiego.