Bp Kazimierz Romaniuk: Prawdziwa miłość to życie zgodne z Bożymi nakazami

Prawdziwa miłość wyraża się w życiu zgodnym z Bożymi nakazami – zwrócił uwagę bp senior Kazimierz Romaniuk. Pierwszy pasterz diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył koncelebrze podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. We Mszy św. wziął także udział abp Henryk Hoser oraz bp Marek Solarczyk.

W homilii bp Romaniuk nazwał Eucharystię największym skarbem Kościoła. – Jest on dla wszystkich, a więc dla całych społeczności. Powinno nam, zatem zależeć by ze skarbów Eucharystii korzystał cały lud Boży, by nasze świątynie zapełniały się zwłaszcza w czasie ‘Dnia Pańskiego’ tymi, którzy będą chcieli uczestniczyć w ‘łamaniu chleba – powiedział kaznodzieja.

Przestrzegł jednocześnie przed rutynowym traktowaniem celebracji liturgicznych. – Niekiedy męczące nas przepisy liturgiczne mają swoje głębokie uzasadnienie w tekstach starotestamentalnych. Możemy zatem wnioskować, że chodzi o sprawy naprawdę istotne – powiedział duchowny.

Zwrócił uwagę, że brak troski o własne zbawienie, a więc szczęście wieczne jest wyrazem zwykłej głupoty. – Miłość to chcieć i czynić dobrze innym. Nie możemy jednak zapominać, że prawdziwa miłość wyraża się również w szukaniu własnego dobra a jest nim, jak uczy nas Pismo Święte – życie w zgodzie z Bożymi nakazami – podkreślił bp Romaniuk.

Nawiązując do kryzysu powołań zaapelował on również o modlitwę w intencji młodzieży by nie bała się odpowiadać na Boże zaproszenie. – Niektórzy opierając się na słowach Ewangelii tłumaczą się, że kwestia ilości powołań to sprawa jedynie Jezusa Chrystusa. Tymczasem w tej samej Ewangelii możemy przeczytać o tym jak Pan ubolewa, że ‘żniwo jest wielkie, ale robotników mało’ zobowiązując nas byśmy prosili Boga o ciągle nowych żniwiarzy, zwłaszcza dla naszej wciąż młodej diecezji warszawsko-praskiej – zwrócił uwagę bp senior.

W trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej obrzędu umycia nóg czyli tzw. mandatum dokonał pasterz diecezji warszawsko-praskiej, abp Henryk Hoser.

