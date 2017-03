Bp Kiss-Rigo: Europa potrzebuje Polski i Węgier w komunikowaniu się z Panem Bogiem

W uroczystość zwiastowania NMP w Kościele Matki Bożej Trybunalskiej została odprawiona Msza Św. w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Laszlo Kiss-Rigo z Węgier. We Mszy Św. wzięli udział również prezydenci Polski i Węgier wraz z małżonkami, parlamentarzyści, władze Piotrkowa i Łodzi.

Wszystkich zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w języku węgierskim przywitał Ksiądz Biskup Marek Marczak, administrator Archidiecezji Łódzkiej. Biskup podkreślił, że Eucharystia jest zawsze dziękczynieniem za Bożą dobroć wobec człowieka. Dziś dziękujemy w szczególności za dar wcielenia. Archanioł Gabriel zwiastując Maryi radosną nowinę, zapowiada światu zbawienie. Obecna Msza św. to także okazja do dziękczynienia Bogu za przyjaźń między Polską, a Węgrami.

W słowie skierowanym do wiernych Ksiądz Biskup Laszlo Kiss-Rigo zaznaczył, że ponad tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska został scalona przez wspólną kulturę chrześcijańską, przez wspólną wiarę. Bywa tak, że nawet wśród najlepszych przyjaciół powstają spory, dlatego przyjaźń i braterstwo trzeba pielęgnować. Jednym z powodów nieporozumień może być problem w komunikacji. Dalej bp. Kiss-Rigo zwrócił uwagę, że nawet w dzisiejszej Ewangelii w uroczystość zwiastowania NMP mamy przykład komunikowania się z Panem Bogiem. Człowiek może otwartym umysłem przyjąć to co Pan Bóg chce mu przekazać. Jeśli współpracuje z Bogiem to wtedy buduje swoje szczęście. W dzisiejszej Ewangelii Maryja przyjęła dobrą nowinę od Archanioła Gabriela.

Dalej bp Kiss-Rigo podkreślił, że słuchanie słowa Boga nie tyczy się tylko jednej osoby, ale całej Europy. Jeśli zrzekniemy się naszych korzeni i naszej tożsamości to nie będziemy budować szczęścia, ale wstąpimy na złą drogę. Biskup porównał Europę do pacjenta, który potrzebuje terapii rehabilitacyjnej od Polski i Węgier. Nasze narody mogą pomóc w komunikowaniu się miedzy Panem Bogiem, a Europą, aby prawdziwe wartości europejskie, nie były doktryną sztucznej poprawności politycznej, ale aby to były prawdziwe wartości oparte na świętości rodziny, małżeństwa i oparte na prawdziwej solidarności.

Na zakończenie bp Kiss-Rigo powiedział, że powinniśmy prosić o wsparcie Pana Boga, a także Matkę Bożą Jasnogórską, Matkę Bożą Węgierską i Matkę Bożą Trybunalską, aby solidarność polsko-węgierska dała impuls całej Europie, aby wskazała nam drogę do szczęśliwszej przyszłości.