Bp Kopiec: nie dla siebie, ale w służbie Kościołowi

W Wielki Czwartek w gliwickiej katedrze biskup Jan Kopiec w asyście biskupów seniorów i kapłanów diecezji celebrował Mszę Krzyżma, w czasie której poświęcił oleje krzyżma, chorych i katechumenów.

Jak co roku Msza Krzyżma zgromadziła kapłanów diecezjalnych i zakonnych z całej diecezji. W tym roku ponad 230 kapłanów dziękowało razem ze swoimi biskupami za dar powołania. Kapłani odnowili w czasie Mszy św. swoje przyrzeczenia złożone w czasie święceń. Biskup poświęcił olej katechumenów, a także krzyżmo święte oraz olej chorych. Po Mszy św. księża dziekani odebrali oleje, które następnie zostaną rozdzielone do wszystkich parafii.

W homilii bp Kopiec przypomniał księżom o ich powołaniu do siania Słowa Bożego w ludzkich sercach. „Stajemy tu dzisiaj, podobnie jak w katedrach na całym świecie, aby sobie uświadomić nasze miejsce w Kościele: nie dla siebie, nie dla własnych interesów, ale w służbie Kościołowi. To powód dla wspaniałego otwarcia się, niekiedy po wielu latach służby, by na nowo to wszystko sobie poukładać” – mówił biskup rozpoczynając homilię.

Biskup dziękując księżom za ich pełne zaangażowanie w różne inicjatywy duszpasterskie wskazał, że pracując dla ludzi nie można jednocześnie zapomnieć o swoim uświęceniu. Przypomniał o konieczności modlitwy i medytacji Słowa Bożego, które powinno być podstawą do dalszego kapłańskiego życia.

„Dobrze, że podejmujemy tyle inicjatyw i tyle różnych sposobów ożywienia przekazu wiary – mówił biskup Kopiec – Ekstremalne Drogi Krzyżowe, noce konfesjonałów, inne praktyki ewangelizacyjne… Piękne to wszystko jest, ale też musimy patrzeć na siebie. To my też musimy dojrzewać i podejmować ciągle to nowe wezwanie.”

Biskup zaznaczył także, że w roku jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji otrzyma ona tylko dwóch nowych kapłanów, którzy w czerwcu przyjmą święcenia. Zachęcił on kapłanów i wiernych do większej troski o nowe powołania, ale jednocześnie apelował do kapłanów: „To nie jest tak, że tylko Pan Jezus ma się sam o to martwić. To jest także nasza współpraca”.

Na zakończenie Mszy św. biskup ogłosił także, że z okazji jubileuszu diecezji ukazał się nowy „Rocznik Diecezjalny”, który niebawem trafi do wszystkich parafii.