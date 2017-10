Bp Lechowicz o spotkaniu z młodą Polonią

Spotkanie z młodzieżą polonijną umocniło moją wiarę w sens pracy w środowisku Polonii, dodało mi skrzydeł – mówi w rozmowie z KAI bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapowiadając II Kongres Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w Warszawie na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

Dorota Abdelmoula (KAI): Księże Biskupie, 2. edycja Kongresu Młodzieży Polonijnej, to owoc ubiegłorocznych ŚDM czy przygotowanie do synodu biskupów o młodzieży?

Bp Wiesław Lechowicz: Każda odpowiedź jest dobra. Z jednej strony, jest to owoc ubiegłorocznych ŚDM i I Kongresu Młodzieży Polonijnej, bo już w pierwszych dniach spotkania młodzi uczestnicy wyrażali nadzieję, że to spotkanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Z drugiej strony, jest to odpowiedź na inicjatywę papieża Franciszka, by zwołać synod biskupów poświęcony młodzieży. Hasło naszego przyszłorocznego kongresu „Wiarą powołani” odwołuje się do tematu synodu i poprzedzającego go instrumentum laboris. Inspirując się tematem synodu: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, chcemy, by młodzi ludzie zastanowili się nad swoim chrześcijańskim powołaniem, nad obecnością w świecie i w Kościele oraz uświadomili sobie, że są powołani – czyli wezwani przez Pana Boga – do tego, by stawać się świadkami i misjonarzami Chrystusa. To powołanie, wynikające z sakramentu chrztu św. realizuje się w życiu małżeńskim, rodzinnym, kapłańskim, zakonnym, także w zaangażowaniu charytatywnym – i o tych szczegółowych zadaniach będziemy w czasie kongresu mówić.

Podjęcie tematu młodzieży i potrzeba zwołania kongresu polonijnego są dla nas oczywiste, nie tylko ze względu na zbliżający się synod. Dostrzegamy potrzebę coraz większej obecności i coraz większego zaangażowania młodych ludzi w środowiskach polonijnych. Ponadto, w przyszłym roku Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej podejmie temat duszpasterstwa młodzieży. Widzimy, że w niektórych krajach ten podział na starszą i młodszą Polonię jest bardzo głęboki i mamy nadzieję, że podejmowane przez nas inicjatywy zwiększą rolę młodzieży w duszpasterstwach polonijnych.

Czy, opierając się na ubiegłorocznych doświadczeniach, możemy powiedzieć, jakie jest znaczeniu Kongresu Młodzieży Polonijnej, dla wspólnot, z których przybywają jego uczestnicy? Czy to spotkanie pomaga przedstawicielom młodej Polonii umacniać kontakty z Polską?

– Na to pytanie najlepiej odpowiedzieliby sami uczestnicy kongresu. Według mojej wiedzy i obserwacji, młodzież polonijna, która wzięła udział w ubiegłorocznym spotkaniu, utrzymuje więzi z Polską i włącza się w lokalne duszpasterstwo. Wielu z nich przyjechało do Polski właśnie ze względu na ten kongres.

Nieco inaczej wygląda sytuacja młodych ludzi zza wschodniej granicy. Nie mówimy o nich, że są Polonią, ale Polakami, którzy wskutek zmian geopolitycznych znaleźli się poza granicami kraju. Większość z nich przyjechało do Polski ze względu na Światowe Dni Młodzieży, a dla wielu z nich kongres, w którym uczestniczyli przy okazji, był odkryciem nowych możliwości zaangażowania w Kościele – o czym sami mówili.

Czy kongres jest też szansą dla nas, mieszkających w Polsce, na twórcze spotkanie z przedstawicielami Polonii?

– Oczywiście, kongres ma też wymiar integracji z Polakami mieszkającymi tu, na miejscu. Młodzież, która będzie uczestniczyć w kongresie będzie mieszkać w polskich rodzinach. Młodzi będą też korzystać z kościołów i obiektów parafialnych, w których spotkają się z mieszkańcami Warszawy. Będą ponadto poznawać historię Polski przez zwiedzanie takich miejsc, jak Zamek Królewski czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Wezmą też udział w uroczystościach patriotycznych.

Oczywiście, żyjemy w świecie, w którym kontakt można nawiązywać także wirtualnie, jednak nic nie zastąpi osobistego spotkania. Młodzież, która rok temu wzięła udział w kongresie do dziś utrzymuje kontakty z osobami, które spotkała w Warszawie. Także proboszczowie parafii, które gościły młodzież polonijną mówili mi, że rodziny, które przyjmowały młodych ludzi, są chętne, by także w przyszłym roku użyczyć im gościny.

Sądzę, że kontakt nie tylko z młodzieżą, ale ze wszystkimi Polakami żyjącymi zagranicą, służy otwarciu i poszerzeniu horyzontów myślowych. Wciąż żyjemy w kraju dość jednorodnym pod względem pochodzenia mieszkańców, kultury i religii, zatem spotkanie z Polonią, która ma na co dzień inne doświadczenia, pozwala nam w inny sposób spojrzeć na codzienne doświadczenia oraz zmiany zachodzące w Europie.

A jak Ksiądz Biskup wspomina osobiste spotkania z młodzieżą uczestniczącą w kongresie polonijnym?

– Św. Paweł pisze, że wiara umacnia się poprzez to, co się słyszy. Spotkanie z tymi młodymi ludźmi umocniło moją wiarę w sens pracy w środowisku polonijnym. Dodało mi skrzydeł, było dla mnie źródłem nowych, głębszych motywacji i inspiracji do służenia duszpasterskiego Polonii. Jestem głęboko wdzięczny za to, że mogę służyć temu środowisku.

Czy możemy liczyć, że głosy młodzieży polonijnej zainspirują także uczestników przyszłorocznego synodu biskupów?

– Myślę, że tak. Podobnie, jak Polonia stanowi część polskiego narodu, tak i młodzież polonijna jest częścią wspólnoty młodego Kościoła w Polsce. Wiadomo, że wspólnoty polonijne podlegają biskupowi lokalnego Kościoła, ale jednak tradycja, język i wrażliwość religijna, które ich cechuje, są charakterystyczne dla Kościoła w Polsce. Dlatego myślę, że nie będzie przeszkód, aby o atmosferze, treści i postulatach tego kongresu poinformować przedstawicieli Episkopatu Polski, którzy będą brać udział w synodzie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dorota Abdelmoula