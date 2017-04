Bp Lepa: czy potrafimy obronić Chrystusa?

„Gdyby ktoś zapytał nas dziś, czy kochamy Pana Jezusa, z pewnością odpowiedzielibyśmy, że tak, i pod tym podpisalibyśmy się obiema rękami. Ale czy potrafimy obronić Chrystusa? Czy potrafię tak się wypowiedzieć, żeby zamknąć usta, tym ludziom, którzy jako chrześcijanie, źle mówią o Chrystusie? – pytał bp Adam Lepa.

W świątyni pw. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która stała się już XXVIII wielkopostnym kościele stacyjnym, liturgii Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup senior Adam Lepa.

Podczas homilii biskup odwołał się do fragmentu ewangelii według św. Jana i wskazał na to, że wśród osób, które były na ogół życzliwe Panu Jezusowi, nikt nie potrafił stanąć w Jego obronie! Dzielili się swoimi opiniami, ale nikt nie podjął najważniejszego argumentu, na Jego temat, mianowicie, że czynił cuda!” – podkreślił.

„Podobnie i dziś, tak jak kiedyś, Jezus jest tak atakowany, ale także Kościół i wiara” – mówił biskup. Za przykład, który potwierdza to, o czym jest mowa w ewangelii, są sytuacje, które mają miejsce w Polsce. Biskup senior wskazał na sztukę teatralną, która odbiła się w mediach szerokim echem, gdyż jej autorzy podnieśli rękę na to, co dla wierzących chrześcijan jest najważniejsze.

Nawiązując do ewangelicznych przykładów, Pasterz wezwał „aby na wzór Chrystusa atakować. Z kulturą, ale atakować tych, którzy atakują Chrystusa. Czynić to tak, jak Chrystus nas tego nauczył! On zawsze atakował tych, którzy atakowali jego naukę, atakowali dobro i prawdę. Używał czasem, tak zwanych mocnych sformułowań np. groby pobielane czy plemię żmijowe. Mamy wzorce. Chodzi oto, żeby to przemyśleć i w sposób właściwy dawać odpór!” – zaznaczył.

Zwrócił się też do wiernych, aby w tym czasie kończącego się już Wielkiego Postu, poprzez lekturę prasy katolickiej, czasopism religijnych, czy książek katolickich, zdobyć wiedzę, która pomoże działaniu wobec tych, którzy chcą niszczyć Chrystusa, chrześcijaństwo i Kościół.

Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która powstała w 1928 roku, prowadzona jest od samego początku przez księży Salezjanów, którzy obok duszpasterstwa parafialnego, zajmują się też duszpasterstwem akademickim, wśród studentów z pobliskiego kampusu Uniwersytetu Łódzkiego.