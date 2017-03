Bp. Lepa: prawdziwą miarą wielkości człowieka, jest jego gotowość do służenia innym

„Prawdziwą miarą wielkości człowieka, jest jego gotowość do służenia innym! Nie ma innej miary, bardziej właściwej, bardziej potrzebnej, jak gotowość do służenia drugiemu człowiekowi!” – mówił bp Adam Lepa. Biskup senior archidiecezji łódzkiej przewodniczył w katerze św. Stanisława Kostki liturgii w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Podczas homilii biskup senior przypomniał o znaczeni i wartości dzisiejszej modlitwy za tych, którzy ukochali Ojczyznę, aż do oddania za nią swego życia. – Dziś myślimy o tych ludziach, którzy będąc na służbie Polsce, wiedzieli, że zginą! Oni to przeczuwali, ale mimo to, walczyli w sprawie jakże szlachetnej i ważnej. Dziś nie zrozumiemy tej ich postawy do końca, jeśli nie weźmiemy pod uwagę, że dla nich była najważniejsza miłość do Ojczyzny! – podkreślił biskup.

Wyjaśnił także, dlaczego ważnym jest nazywanie ich Niezłomnymi. – To właśnie z miłości do Ojczyzny płynęła odwaga, i to, co dzisiaj nazywamy niezłomnością tych żołnierzy. Chociaż nazywano ich wyklętymi, oni przede wszystkim byli Niezłomni! Dla nich te trzy słowa: Bóg Honor, Ojczyzna, stanowiły najwyższą wartość. Pozostali wierni tym wartością do końca. Dzisiaj wspominamy z wdzięcznością tych naszych rodaków, który postanowili walczyć o wolność i niepodległość Polski, oddając swoje życie za Ojczyznę – zakończył Pasterz.

W Mszy św. wzięli udział: wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł Perzyna oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich i narodowych.