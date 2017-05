Bp Lepa: zawsze w sytuacjach trudnych Polacy zwracali się do swojej Matki i Królowej

Zawsze w sytuacjach trudnych, niekiedy tragicznych, Polacy zwracali się do swojej Matki i Królowej, błagając o pośrednictwo między nimi, a Panem Bogiem. Prosząc o uratowanie pewnych dóbr, które należały do tych najważniejszych, podstawowych i świętych – mówił bp Adam Lepa, podczas łódzkich obchodów 3 maja.

Tegoroczne uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak co roku, rozpoczęły się od Mszy świętej, której przewodniczy bp Adam Lepa. Do bazyliki archikatedralnej przybyli także biskup luterański oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, parlamentu polskiego, władze samorządowe oraz wojewódzkie.

W homilii biskup nawiązał do obu świąt, obchodzonych dziś w wymiarze kościelnym i narodowym.

„Tyś wielką chlubą naszego Narodu! My Polacy chlubimy się Maryją jako Matką Chrystusa, ale także jako Królową Polski. Od dawna, byliśmy bardzo blisko Matki Najświętszej. To przecież najstarszą pieśnią religijną Polaków, była i jest Bogurodzica, która przez wieki pełniła rolę hymny narodowego.” – podkreślił biskup.

Przypomniał też, że to episkopat Polski poprosił Stolicę Apostolską, by uroczystość Królowej Polski była obchodzona 3 maja, a więc w dniu ustanowienia Konstytucji. „Kościół zawsze szedł z narodem. Dzięki tej decyzji papieża Benedykta XV, uroczystość tę obchodzimy dziś, jednocześnie z oddaniem hołdu tym, którzy byli twórcami pierwszej konstytucji w Europie, a drugiej w świecie.” – zaznaczył.

Kończąc homilię, celebrans zachęcił wiernych do tego, by na wzór Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który upodobał sobie modlitwę do Maryi w formie Apelu Jasnogórskiego „każdy w swoim mieszkaniu, patrząc na wizerunek Maryi Królowej Polski, przynajmniej od czasu do czasu, część Apelu, tych słów, wypowiedział swoim sercem: jestem przy Tobie, pamiętam czuwam. Niech to będzie nasz dar złożony dzisiaj Tej, którą z dumą nazywamy swoją Królową i Matką!” – zakończył biskup senior.

Po zakończeniu liturgii odbyły się uroczystości patriotyczne przy grobie Nieznanego Żołnierza. Licznie zebrane poczty sztandarowe ze szkół i instytucji państwowych, żołnierze, harcerze i przedstawiciele środowisk kombatanckich przybyli, by wziąć udział w obchodach święta państwowego.

Podczas uroczystości najmłodszy rocznik młodzieży należącej do organizacji społeczno-wychowawczej „Strzelec” złożył swoje ślubowania w duchu służby Bogu i Ojczyźnie.

Na zakończenie złożono kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza oraz odbyła się defilada wojskowa.