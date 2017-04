Bp Libera: Duch Święty rodzi miłość bliźniego

Duch Święty rodzi w nas miłość bliźniego i wzbudza pragnienie zbawienia dusz i całego świata na cześć i chwałę Pana Boga – mówił bp Piotr Libera 29 kwietnia w Modlinie Twierdzy w diecezji płockiej, podczas XXIV Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Odbył się on pod hasłem „Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19), z udziałem około 250 osób.

Mszy św. w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Twierdzy w czasie dorocznego Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przewodniczył bp Piotr Libera.

W homilii zaznaczył, że spotkanie przypadło w święto św. Katarzyny ze Sieny – wielkiego doktora Kościoła i patronki Europy, mistyczki, w której życiu Paraklet zawsze zajmował szczególne miejsce. Poza tym odbywa się ono w przededniu Wielkiego Jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim, który będzie przeżywany w Rzymie z udziałem Ojca Świętego.

„Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej zachęca nas do życia opartego na Chrystusowej Ewangelii. Zapewne wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że takie życie nie jest ani proste, ani łatwe. Nasza skażona grzechem natura niejednokrotnie prowadzi nas do upadku” – głosił biskup.

Stwierdził też, że jako istoty ludzkie, wszyscy są grzeszni i jeśli chcą podążać drogą Bożej nauki, potrzebują pomocy z góry – tej, z którą nieustannie przychodzi Duch Święty. Umocnieni wiarą Parakleta wierni mogą podejmować nieustanny wysiłek pracy nad sobą, wysiłek ciągłego powstawania ze słabości, permanentnego nawracania się, a co za tym idzie zbliżania się do Zbawcy.

Biskup płocki dodał też, że przynależność do Odnowy w Duchu Świętym, to dowód, że usłyszało się Chrystusowe wezwanie. Członkowie Odnowy są ludźmi, którym „nie wystarczy tylko to, co przyziemne, materialne, zmysłowe”. Chcą od życia czegoś więcej, noszą w sercu pragnienie głębi, nowej jakości, szukają tego, „czego nie może dać świat materialny”.

„Jestem głęboko przekonany, że wybrana przez was droga, prowadzi na spotkanie z Jezusem, naszym Zbawicielem i Panem. Niech wsparciem na tej drodze będzie dla was Duch Święty, któremu w szczególny sposób zawierzacie swoją codzienność. Pamiętajmy zawsze, że to właśnie On podaje nam Chrystusową naukę i oświeca nasz intelekt. To On rodzi w nas miłość bliźniego i wzbudza pragnienie zbawienia dusz i całego świata na cześć i chwałę Pana Boga” – konkludował bp Libera.

XXIV Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym odbył się pod hasłem „Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19). Zorganizowano go w 50. rocznicę powstania Odnowy katolickiej w Polsce oraz w 25. rocznicę utworzenia jej w diecezji płockiej. W programie była m.in. modlitwa uwielbienia, spotkanie organizacyjne przez wyjazdem do Rzymu na Złoty Jubileusz Odnowy katolickiej, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Katechezy głosił ks. dr Wojciech Nowacki, teolog, wykładowca seminarium duchownego w Łomży, związany z Odnową charyzmatyczną od 1984 r. Przypomniał w nich m.in. historię Odnowy, opisał trudności, jakie towarzyszyły jej powstaniu. Poruszył także zagadnienia związane z ekumenizmem i koniecznością dawania świadectwa w życiu codziennym.

Spotkanie w Modlinie Twierdzy, z udziałem około 250 osób, zorganizowali członkowie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym z jej koordynatorem ks. Adamem Brzezińskim, przy wsparciu miejscowej parafii św. Maksymiliana Kolbego.