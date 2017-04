Bp Libera: kultura jest szkoła wartości

O tym, że kultura jest szkołą wartości, patriotyzmu i pamięci, mówił bp Piotr Libera w Karniewie w diecezji płockiej, podczas dziękczynnej Mszy św. za 50 lat działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Karniewiacy”. Podczas uroczystości odczytano także gratulacje dla jubilatów, przesłane przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej.

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 50 lat działalności zespołu ludowego „Karniewiacy”. Przekonywał, że dopiero w świetle miłości Boga do ludzi, można zrozumieć samych siebie. Człowiek, to ktoś tak ważny, że Bóg własnego Syna dał, aby go ratować. Tak ważny, że sam Bóg go kocha i chce go mieć przyjacielem na wieczność.

„Dla Boga nie ma mas, nie ma klas, nie ma tłumów. W oczach Boga każdy człowiek ma niepowtarzalną godność. Dla Boga każdy jest chciany przez Boga. Taki program wniósł Jezus Chrystus, wniosła Ewangelia w dzieje świata. Narody pogańskie tego nie miały, komuniści nie mieli, muzułmanie nie mają. Nie ma także konsumpcyjny kapitalizm, dla którego liczy się tylko użyteczność, produktywność, układy, radzenie sobie na rynku pracy i płacy” – twierdził hierarcha.

Podkreślił, że u sterów władzy powinni stać ludzie, którzy potrafią wsłuchiwać się w każdego człowieka, dostrzegać jego godność tego człowieka, myśleć o wielodzietnych rodzinach, troszczyć się o tanie mieszkania dla młodych, niezamożnych małżeństw, pamiętać o wartości gospodarstw rodzinnych, o sprawie opłacalności produkcji rolnej, mających na uwadze emerytów, żyjących z marnej emerytury.

Biskup płocki stwierdził też, że najlepszą nowiną dla każdego jest ta, że „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Tylko w świetle wiary w Bożą miłość można mieć prawdziwą nadzieję.

Bp Libera pogratulował też 50. rocznicy działalności zespołowi ludowemu „Karniewiacy” za 50 lat działalności. Dzięki niemu w Karniewie „brzmi pieśń nieprzerwanie”. Członkowie zespołu są razem, bawią się, cieszą, wypowiadają swoją radość i smutki, przekazują kolejnym pokoleniom swoje dziedzictwo: dawne tańce, miejscowe piosenki i przyśpiewki, lokalne stroje.

„Jaka to wspaniała szkoła – szkoła wartości, szkoła patriotyzmu, szkoła pamięci! To w ten sposób tworzycie ową szlachetną osnowę życia, którą nazywamy kulturą; to wszystko `przez co człowiek bardziej jest`, `przez co staje się bardziej sobą`. W ten właśnie sposób rodzi się i odradza więź pokoleń, tradycja” – zaakcentował hierarcha.

W czasie uroczystości odczytano listy gratulacyjne dla zespołu: przesłane przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej oraz premier Beatę Szydło. Zespół otrzymał też medal „Pro Masovia”, nadany przez Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.

W programie uroczystości znalazł się też koncert jubileuszowy „Karniewiaków” w hali widowiskowo-sportowej. Wydarzeniami towarzyszącymi były: wystawa muzealna „Nasza mała Ojczyzna i jej rękodzieło”, prezentacja albumu okolicznościowego „Złoty jubileusz zespołu Karniewiacy, degustacja lokalnych potraw tradycyjnych.

W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, służb mundurowych, duchowieństwo dekanatu makowskiego z ks. kan. Sławomirem Filipskim, proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie. Obecne były także poczty sztandarowe.

Początki zespołu „Karniewiacy” sięgają przełomu lat 50 i 60. Zespół powstał przy świetlicy szkolnej w Karniewie. Jego założycielem był Tadeusz Witkowski, a choreografem Bonifacy Kozłowski. W 1967 roku zorganizowano wśród rolników z Karniewa i pobliskich wiosek Regionalny Zespół Ludowy „Karniewiacy”. W tworzeniu repertuaru pomagały im dzieła Oskara Kolberga. Wkrótce zrodziła się myśl połączenia szkolnego zespołu z zespołem pieśni i tańca dorosłych. Skład zespołu był trzypokoleniowy i obejmował: rolników, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Odtwarzali oni dawne tańce, przede wszystkim bardzo popularne na Mazowszu ,,Kontro” wywodzące się z kontredansa kończące się ognistą polką galopką.

Zespół „Karniewiacy” działał do roku 1980, uświetniał uroczystości szkole oraz dożynki i święta ludowe. Trzykrotnie prezentował swój repertuar na Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Płocku. W 1996 roku zespół został reaktywowany przy Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie i wraz z dawnymi członkami zespołu zostało odtworzone ,,kontro” – taniec drobnej szlachty zaściankowej. Dzisiaj zespół jest dwupokoleniowy. Repertuar składa się z tańców ludowych takich jak: kontro, kujawiak, polka, fafur, oberek, walczyk, przeplatanych piosenkami ludowymi i biesiadnymi oraz humorystycznymi skeczami. Obecnie zespół działa pod kierunkiem Krzysztofa Twardowskiego, liczy około 120 dzieci i 20 osób dorosłych. Kierownictwo muzyczne pełni Jan Trzciałkowski.