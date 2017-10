Bp Libera: ludzie cierpiący potrzebują chrześcijańskiej troski

O tym, że ludzie, którzy chorując i cierpią, potrzebują chrześcijańskiej troski ze strony bliźnich, mówił bp Piotr Libera w Centrum Medycznym „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach koło Raciąża w diecezji płockiej. Przewodniczył tam Mszy św. w nowo erygowanej kaplicy pw. św. Brata Alberta. Przekazał do niej również relikwie świętego Patrona.

„Wy sami wiecie najlepiej, jak to jest ważne i konieczne, aby do chorego przybyć szybko z kompetentną pomocą, obecnością i wsparciem, jak wtedy liczą się godziny, a nawet minuty. Jak wtedy potrzeba drugiego człowieka, jego obecności i wsparcia. Jak sobie sami nie potrafimy wtedy pomóc” – wyliczył w homilii bp Piotr Libera.

Dziękował dyrekcji, lekarzom, terapeutom, pielęgniarkom, rehabilitantom i całemu personelowi za „wrażliwość na potrzeby ludzkiego ducha i za chrześcijańskie podejście do ludzi cierpiących”. Wyraził zadowolenie, że to nowe miejsce w tak krótkim czasie wyrasta na ważny ośrodek pomocy osobom chorym i cierpiącym, w centrum geograficznym diecezji.

Hierarcha zaznaczył, że dla świętego Łukasza, który według tradycji był lekarzem, a zarazem autorem trzeciej Ewangelii, ważnym miejscem głoszenia Słowa Bożego był dom – miejsce serdeczne, bliskie, czułe, wrażliwe, ludzkie, bo wtedy łatwiej o nadzieję i zdrowie. Dlatego należy czynić to miejscem domem, w którym za pośrednictwem ludzi „sam Jezus będzie mówił, działał i leczył”.

Bp Libera przekazał też do kaplicy relikwie św. Brata Alberta Chmielowskiego – patrona kaplicy, w roku mu poświęconym. Święty ten powtarzał mocno i dobitnie, i ukazał to swoim życiem, że „trzeba być dobrym, jak chleb”. Zabiegał o to, by biedacy, nędzarze, bezdomni żyjący w Krakowie mieli „choćby kawałek domu”.

Pasterz Kościoła płockiego podkreślił ponadto, że Brat Albert wiedział, iż aby zająć się drugim człowiekiem, aby go zrozumieć – trzeba „wejść w jego skórę”, w jego położenie; trzeba iść pod prąd własnej wygodzie i przyjemności, jakby złamać w sobie własny egoizm i pychę, aby „nie było nic na równi z Bogiem, nic nad Boga, nic prócz Boga”.

Podczas Mszy św. bp Libera poświęcił też obraz Patrona kaplicy oraz przekazał do kaplicy jego relikwie. Poza tym podczas uroczystości odczytany został dekret, formalnie erygujący kaplicę pw. św. Brata Alberta w Centrum Medycznym „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach.

W Mszy św. uczestniczyli podopieczni Centrum Medycznego w Kraszewie-Czubakach, w tym niepełnosprawne dzieci. Obecny był ks. Adam Ners – duszpasterz Fundacji „Odzyskać Radość” oraz Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach, Arkadiusz Chmieliński – dyrektor centrum oraz Grażyna Chmielińska – prezes Fundacji „Odzyskać Radość”, która pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, wchodzącego w skład centrum.

Ponadto biskup płocki spotkał się tego dnia z chorymi na oddziale hospicyjnym i oddziale wentylowanych oraz z personelem Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach.