Bp Libera: Maryja w Fatimie przypomniała Ewangelię

Maryja w Fatimie przyszła, aby przypomnieć Ewangelię – mówił biskup płocki Piotr Libera w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, w czasie diecezjalnych obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich. Wspólnie z bp Mirosławem Milewskim i diecezjanami dokonał także aktu zawierzenia całej diecezji Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

„Ewangelia i serce, to dwa wymiary życia chrześcijanina, które z mocą przypominają nam objawienia z Fatimy. Oto, co się liczy w życiu człowieka ochrzczonego. Oto, czym obdarowuje go wiara! Ewangelią i sercem” – mówił bp Libera.

Podkreślił, że Matka Boża w Fatimie przyszła, aby przypomnieć Ewangelię. To z Fatimy rozległo się potężne wezwanie do pokuty, nawrócenia, czuwania, odmawiania różańca, co jest samym sednem Ewangelii, a także zapewnienie, że Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje. Przesłanie z Fatimy „jest tak samo proste, radykalne i szczere, jak Ewangelia”.

Bp Libera zachęcił, aby wierni wzięli i przypomnieli sobie Ewangelię, by odnieśli Słowo Boże, które jest słowem życia – do swojego życia. Trzeba to zrobić także dlatego, że zło wręcz „strzela” do człowieka. Przypomniał zamach na św. Jana Pawła II 13 maja 1981 roku na Placu Św. Piotra w Watykanie. Sto lat temu było podobnie: gdy Matka Boża ukazywała się w Fatimie, trwała pierwsza Wojna Światowa, w Portugalii sprawował rządy antykościelny reżim, w Rosji zaczynała szaleć rewolucja bolszewicka.

„Wtedy Matka stanęła na ziemi wojny, na naszej ziemi. Bo taka właśnie była i jest Jej wola: stanąć między dziećmi, a zwłaszcza tymi, które płaczą, i tam, gdzie w sercach, w rodzinach, w społecznościach jest niezgoda, podziały, niechęci, rozwody; gdzie toczy się, jak mówi Ojciec Święty Franciszek, Trzecia Wojna Światowa `w kawałkach`. I dlatego Ona staje teraz między nami jako Matka, która słucha, która rozumie, jako Matka, która nigdy nie zdradza!” – zaakcentował hierarcha.

W czasie Mszy św. wspólnie dokonano uroczystego aktu zawierzenia całej diecezji Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Dokonali go wspólnie wszyscy uczestnicy Mszy św., klęcząc przed Figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Ponadto w programie uroczystości w Ciechanowie znalazła się procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej, wspólna modlitwa różańcowa, odmawiana przez różne stany (m.in. dzieci, młodzież, rodziny, Koła Żywego Różańca).

Zwieńczeniem diecezjalnych obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich był koncert chóru „Cantate Domino” z Grodna na Białorusi.