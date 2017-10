Bp Libera: różaniec jest naszą obroną i potęgą

Różaniec jest naszą obroną, naszą potęgą – powiedział bp Piotr Libera 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, w Sanktuarium Pani Niezawodnej Nadziei na Górze Loret w Sierpcu w diecezji płockiej. Modlono się w łączności z akcją „Różaniec do granic” – po Mszy św. jej uczestnicy odmówili cztery części różańca.

Bp Piotr Libera w homilii opowiedział o rozwoju modlitwy różańcowej: od zwycięskiej bitwy pod Lepanto w 1571 roku, poprzez odsiecz wiedeńską w 1683 roku, po objawienia w Fatimie w 1917 r. Przypomniał, że ciągu ostatnich kilku wieków na temat różańca ukazało się aż 150 dokumentów papieskich. Św. Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca Świętego i dodał do niego czwartą część, czyli tajemnice światła.

„Różaniec to modlitwa bardzo prosta. Była nazywana streszczeniem całej Ewangelii oraz brewiarzem ludu. To modlitwa na każdy czas: w świątyni, na spacerze, w podróży. Gdy tysiące Polaków uczestniczy w `Różańcu do granic` jest dogodna okazja, by sobie przypomnieć, jak piękna i bogata jest treść tej modlitwy” – podkreślił hierarcha.

Stwierdził, że różaniec ma dwie klamry: pierwsza to Modlitwa Pańska – najważniejsza modlitwa na ziemi, bo nauczył jej sam Chrystus. Druga klamra, zamykająca, to uwielbienie Trójcy Świętej. W środku zaś jest dziesięć „Zdrowaś Maryjo”, czyli treść pierwszej części Pozdrowienia anielskiego ze sceny zwiastowania. Pozdrawia się Matkę Bożą tak samo, jak pozdrowił Ją anioł Gabriel w Nazarecie. W drugiej części, po pozdrowieniu, kierowane są prośby do Maryi, która modli się za grzesznymi.

„Gdy modlitwę `Zdrowaś Maryjo` odmawiamy z pobożnością i z wewnętrzną gorliwością, uzyskujemy niejako zabezpieczenie, zapewnienie, że gdy nastąpi ostatnie bicie naszego serca, Matka Boża będzie przy nas. Dlatego pamiętajmy o tej modlitwie i odmawiajmy ją w każdym czasie” – zalecił kaznodzieja.

Zachęcił też wiernych do tego, aby cenić różaniec święty i nigdy go nie opuszczać, nosić go przy sobie i modlić się na nim, bo to „nie przynosi wstydu, nie umniejsza”. Gdy człowiek się modli – „jest wielki, bo różaniec buduje Królestwo Boże”.

„Jakże bardzo potrzebuje modlitwy Europa, żeby zachowała swą chrześcijańską tożsamość i nie stała się duchową pustynią. Jak bardzo naszej modlitwy oczekują prześladowani wyznawcy Chrystusa w tylu miejscach na świecie. Dlatego różaniec jest naszą obroną, naszą potęgą. Pamiętajmy, co Matka Boża powiedziała w Fatimie: świat można zmienić, można go uratować przez różaniec i przez pokutę. Jest potrzebna mobilizacja modlitewna, różańcowa” – podkreślił bp Libera.

Dodał, że jest potrzebny różańcowy szturm do nieba, żeby diabeł nie pokonał człowieka, a nie pokona go, gdy ten będzie przy Maryi. „Kochajmy różaniec i pobożnie go odmawiajmy” – powiedział biskup płocki.

Po Mszy św. z inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym włączono się w akcję „Różaniec do granic”, odmawiając cztery części różańca świętego. We wspólnej modlitwie uczestniczył proboszcz parafii św. Benedykta i zarazem gospodarz Sanktuarium Pani Niezawodnej Nadziei ks. Andrzej Mucha SAC, siostry benedyktynki, dziekan dekanatu sierpeckiego ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski i sierpczanie.