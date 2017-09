Bp Libera w Skępem: wiara to nie folklor

Wiara, to nie folklor, to nie dekoracja, to nie przystawka do życia – przekonywał bp Piotr Libera 8 września w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw w Skępem w diecezji płockiej. Przewodniczył tam uroczystości odpustowej w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Była ona połączona z aktem poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Na wstępie homilii bp Piotr Libera zaznaczył, że tego dnia wierni odnowią akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi – Ojczyzny, diecezji, rodzin i ich samych. Niepokalane Serce Maryi zostało objawione 100 lat temu w portugalskiej Fatimie, za pośrednictwem trójki pastuszków: świętej Hiacynty, świętego Franciszka i służebnicy Bożej Łucji. Maryja przekazała wtedy orędzie zawierające scenariusz zbliżających się czasów: bliski koniec I wojny światowej, wybuch rewolucji bolszewickiej, rozszerzenie się „błędów Rosji” na świat.

Przypomniał też, że z okazji tej rocznicy biskupi polscy w czerwcu tego roku zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem – „polskiej Fatimie”, a abp Stanisław Gądecki odnowił akt poświęcenia Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Odnowił, bowiem pierwszego tego aktu Episkopat Polski dokonał 8 września 1946 r. na Jasnej Górze. Wziął w nim udział wtedy ponad milion wiernych.

„Wiara, to nie folklor, to nie dekoracja, to nie przystawka do życia, to nie pełny kościół na ślubie, podczas którego nikt nie odpowiada nawet na `Pan z wami`, a do Komunii idą tylko nowożeńcy i świadkowie” – przestrzegł bp Libera.

Zaakcentował, że biskupi pragną Kościoła nieustannie nawracającego się, a „nawracać się to znaczy przede wszystkim bronić się przed nienawiścią, przemocą i wyzyskiem”. Są to trzy postawy nienawróconego człowieka.

Stwierdził też wciąż jest dużo takich ludzi w Polsce, pełnych złości i nienawiści polityków czy piętnastoletnich uczennic, które obrzucają się w Internecie rynsztokowymi wyzwiskami; wciąż za dużo jest kumoterstwa i załatwiania posad swoim, a nie najbardziej kompetentnym, wciąż za dużo „ustawianych konkursów”: „Z tego trzeba się spowiadać i nawracać!” – apelował hierarcha.

Prosił ponadto, aby zauważyć wielką rolę kobiet: matek, żon, babć, teściowych także we własnych rodzinach, domach i parafiach. Pytał, czy polskie kobiety otrzymują „choćby odrobinę nieba” w swoich domach, od swoich bliskich; czy słyszą proste: „proszę – dziękuję – przepraszam”, o które tak woła papież Franciszek.

Cytował, że w akcie poświęcenia wszyscy będą zobowiązywać się aby „nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji”. Będą ślubować, że pragną przez autentycznie chrześcijański styl życia „przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa”.

„To wszystko jest bardzo ważne w świecie, który uważa, że postawą nowoczesnego człowieka może być tylko relatywizm i absolutna tolerancja. Że nowoczesne jest nieodwoływanie się do Jezusa Chrystusa, że nowoczesny jest ateizm. Troszczcie się, żeby wasze dzieci nie wierzyły w cokolwiek” – prosił Pasterz Kościoła płockiego.

Poprowadził też akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

W uroczystościach odpustowych w Skępem wzięło udział około 6 tysięcy wiernych. Przybyli w licznych pielgrzymkach, w tym wielu pieszych m.in. z Gostynina, Płocka, Dobrzynia n. Wisłą, Rypina, Włocławka i Lipna. Zgodnie z wieloletnią tradycją przyszli do Matki Boskiej Skępskiej w ludowe święto Matki Bożej Siewnej.

Uroczystości odpustowe poprzedziły 7 września wieczorne Nieszpory, podczas których okolicznościowe kazanie wygłosił o. Teofil Czarniak OFM, minister prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (ojców bernardynów) w Krakowie. Odbyła się też tradycyjna procesja z Cudowną Figurą Matki Bożej Skępskiej do kaplicy w Borku – miejsca, gdzie według przekazów objawiała się Maryja.

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw w Skępem w diecezji płockiej od ponad 500 lat jest miejscem pielgrzymowania wiernych z różnych stron Polski do słynącej cudami Figury Matki Bożej Skępskiej. Początki sanktuarium łączą się z pierwszymi objawieniami Matki Bożej w 1490 r. w przydrożnym, dębowym lesie, gdzie kilka lat później powstała kaplica, została poświęcona w 1496 r. W tym samym czasie córka kasztelana kruszwickiego, która nie miała władzy w nogach, doznała w tym miejscu uzdrowienia. W dowód wdzięczności ufundowała figurę Matki Bożej, obecną w klasztorze ojców bernardynów do dziś. Dnia 18 maja 1755 r. sufragan chełmiński Fabian Pląskowski uroczyście koronował figurę. Dwa lata temu obchodzono 260. rocznicę koronacji Cudownej Figury. Opiekę nad sanktuarium sprawują ojcowie bernardyni.