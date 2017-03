Bp Libera w Środę Popielcową: troszczmy się o prawość sumienia

„Prawdziwa pokuta jest znakiem wrażliwości, troski o prawość sumienia, przywracania głębi naszych słów i relacji, rekonstruowania dobra w nas” – mówił bp Piotr Libera w Środę Popielcową w bazylice katedralnej płockiej. Podczas Mszy św. odbył się tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem na znak wielkopostnej pokuty.

W homilii bp Piotr Libera powiedział, że Wielki Post rozpoczyna się „wymownym, a zarazem pełnym prostoty gestem posypania głów popiołem”. W okresie tym będzie się upamiętniać post i kuszenie Jezusa Chrystusa na pustyni, a na końcu uroczyście uobecniać Jego Mękę i Zmartwychwstanie. Będzie się to działo w roku szczególnym: roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

Zaznaczył też, że „pokuta, to ważne słowo”. Dlatego w Środę Popielcową do świątyń przybywają wszyscy: głęboko wierzący i wątpiący, a niekiedy nawet niewierzący; ci, którzy co niedzielę przyjmują Chrystusa w Komunii św. i ci, którzy tego z różnych przyczyn uczynić nie mogą. Wszyscy pochylają głowy i przyjmują na nie popiół, a do swoich serc słowa: „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” albo: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Bp Libera stwierdził, że w Płocku, w katedrze, chciałoby się przedłużyć ten apel. Pytał, gdzie jest pośród tych ludzi miłosierdzie, o którym Jezus Chrystus wymownie przypomniał w klasztorze na Starym Rynku przez św. Faustynę, gdzie jest ta „miłość i odpowiedzialność”, o której świadczył na każdym kroku św. Jan Paweł II. Pytał też, ile jest wierności jego testamentowi w tym mieście.

„Ile jest wierności w ludziach, którzy kilkanaście lat po śmierci tego czystego kapłana i papieża poniewierają na teatralnych deskach świętą pamięć o nim?” – pytał hierarcha. I prosił, aby nie zagubić zwyczajnej ludzkiej wrażliwości, nie stawać się społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą, aby przywracać blask pięknemu słowu „uczciwość”.

„Prawdziwa pokuta jest znakiem tej wrażliwości, troski o prawość sumienia, przywracania głębi naszych słów i relacji, rekonstruowania dobra w nas. Tak, jestem człowiekiem, powołanym z prochu ziemi, ale powołanym na Twój obraz i podobieństwo. Tak Boże, przedłużam i ja `dzieje grzechu`, ale z Twojej łaski więcej jest we mnie dobra. Przyjmij więc moją pokutę, moje łzy” – zwrócił się w modlitwie.

Pasterz Kościoła płockiego zalecił też, aby skupić swoje siły bardziej na rzeczach duchowych niż tylko materialnych, bardziej szanować tego, któremu powiedziało się kiedyś „kocham cię”, nie przesłaniać sobą innych ludzi, nie gadać tyle o sobie na Facebooku, nie stosować przemocy, wrzucając do sieci obraźliwe filmy, teksty, zdjęcia, zadbać o ascezę wzroku, skracając czas spędzany przed ekranem komputera, telewizora, powstrzymać się od spożywania alkoholu, otworzyć księgę Pisma św.

Podczas Mszy św. w katedrze odbył się tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem, na znak pokuty w Wielkim Poście. W liturgii uczestniczyło kilkaset osób: parafian, płocczan, seminarzystów, sióstr zakonnych. Eucharystię koncelebrował biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski oraz księża pracujący w instytucjach diecezjalnych.