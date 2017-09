Bp Lityński: czym jest budowanie świątyni Ducha Świętego?

– „Budowanie tej świątyni, która jest świątynią Ducha Świętego nie kończy się na żadnym etapie ludzkiego życia” – mówił bp Lityński podczas uroczystości 100-lecia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach. 9 września 1917 roku biskup wrocławski Adolf Bertram konsekrował świątynię.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który przywołał w homilii bogatą historię żarskiej świątyni w ostatnich latach. Przypomniał również, że Bożą świątynią jest każdy ochrzczony człowiek. – Okazuje się, że budowanie tej świątyni, która jest świątynią Ducha Świętego nie kończy się na żadnym etapie ludzkiego życia – podkreślił biskup.

– Jeżeli pozwolimy zamieszkać w nas Duchowi Świętemu, to On nieustannie będzie budował naszą świątynię. Ona jest święta, ona jest przez Bożą łaskę konsekrowana. I tak jak zauważamy potrzebę renowacji, prac remontowych, tak również Słowo Boże zachęca nas do pracy, do wznoszenia Bożego gmachu miłości i miłosierdzia – dodał.

Pasterz diecezji przypomniał również, że świątynia sama w sobie nie ma sensu. – Świątynia jest dla Boga i jest dla ludzi, aby się uświęcali – mówił biskup i kontynuował: – Wezwani jesteśmy, aby być znakiem oblubieńczej miłości Boga w świecie, Jego wierności i jednocześnie płodnej, macierzyńskiej miłości. Świadomość bycia znakiem oblubieńczej miłości Boga ma nam pomagać wychodzić na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga. W tak brutalnym i brutalizującym się świecie, właśnie nasze świadectwo dobroci i miłości może przemieniać ludzkie serca zranione nienawiścią i grzechem.

Biskup podkreślił także, że uroczyste poświęcenie świątyni nie było dniem zatrzaśnięcia jej drzwi. – Poświęcenie kościoła nie wiążę się z wydzieleniem i odgrodzeniem go od złośliwego świata. Ale daje możliwość otwarcia się na świat – podkreślił bp Lityński.

Przypomnijmy, że 9 września 1917 roku biskup wrocławski Adolf Bertram konsekrował świątynię, nadając jej tytuł Wniebowzięcia NMP. Pierwszym proboszczem tutejszej parafii był ks. Karol Ponsensa z Waldenberga, który przybył do Żar w 1987 roku z misją budowy.

Po II wojnie światowej kolejnymi proboszczami byli: ks. Józef Szwajka, ks. Ewaryst Gałązka, ks. Kazimierz Klee, ks. Stanisław Bilski, ks. Roman Kowalski, ks. Eugeniusz Ciszewski, ks. Józef Lisowski, ks. Tadeusz Demel, ks. Edward Welzandt, ks. Tadeusz Dobrucki. Obecnie proboszczem jest ks. Paweł Konieczny.

Do ważnych wydarzeń w życiu parafii należy zaliczyć, m.in. powstanie przed 70 laty chóru parafialnego, powstanie przed 22 laty gazetki parafialnej „Wspólnota”, powołanie w 1997 roku Katolickiej Szkoły Podstawowej, w której dziś uczniowie mogą uczyć się aż do matury.

Parafia liczy 7300 mieszkańców.

W uroczystości wzięła udział Minister Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska, wojewoda lubuski – Władysław Dajczak, lubuska kurator oświaty – Ewa Rawa, a także parlamentarzyści, samorządowcy, zaproszeni goście i mieszkańcy Żar oraz parafianie.