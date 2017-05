Bp Lityński: Darmowy dar powołania ma służyć wspólnocie Ludu Bożego

„Darmowy dar powołania ma służyć wspólnocie Ludu Bożego” – napisał bp Tadeusz Lityński w komunikacie do diecezjan przed święceniami. Diakonat otrzyma pięciu alumnów, a prezbiterat dziewięciu diakonów.

Pasterz diecezji w komunikacie do diecezjan podkreślił, że jednym z istotnych przejawów obecności Ducha Świętego w Kościele jest fakt powoływania ludzi do szczególnego posłannictwa, którym jest służebne i hierarchiczne kapłaństwo. „Darmowy dar powołania ma służyć wspólnocie Ludu Bożego, bowiem poprzez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów Chrystus jest obecny w swoim Kościele i ofiarowuje dar zbawienia” – pisze bp Lityński.

Biskup podziękował rodzinom alumnów i diakonów za dar ich życia oraz wychowanie umożliwiające im odkrycie i wzrost powołania. „Korzystam również z okazji, by wyrazić wdzięczność duchownym i świeckim tych parafii, z których wywodzą się otrzymujący w tym roku święcenia diakonatu i prezbiteratu. Dziękuję także formatorom i wykładowcom Zielonogórsko–Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu za formację i towarzyszenie kandydatom do diakonatu i kapłaństwa. Słowem wdzięczności obejmuję także wszystkich, którzy swoją modlitwą i pracą wspierają nasze Seminarium. To dzięki Wam Drodzy Diecezjanie, możemy stworzyć odpowiednie warunki do kształcenia i wychowania nowych zastępów kapłanów” – czytamy w komunikacie.

Bp Lityński zaprosił wszystkich diecezjan do udziału w uroczystości i poprosił o modlitwę za przystępujących do sakramentu święceń.

Święcenia diakonatu, 13 maja o godz. 11.00 w zielonogórskiej konkatedrze, przyjmie pięciu alumnów V roku. Natomiast dziewięciu diakonom, 27 maja w gorzowskiej katedrze o godz. 10.00 zostaną udzielone święcenia prezbiteratu.

Do święceń diakonatu przystąpią: Tomasz Jabłecki – Otyń, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Dariusz Korolik – Jasień, par. pw. Matki Bożej Różańcowej, Marcin Krzyżanowski – Gorzów Wlkp., par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bartosz Warwarko – Jordanowo, par. pw. św. Anny, Rafał Witkowski – Skwierzyna, par. pw. Św. Mikołaja.

Natomiast do święceń diakonii: Adam Czeponis – Gorzów Wlkp., par. pw. Pierwszych Męczenników Polski, Barnaba Dębicki – Wschowa, par. pw. św. Jadwigi Królowej, Kamil Obała – Drezdenko, par. pw. Przemienienia Pańskiego, Andrzej Pytlik – Zielona Góra, par. pw. św. Alberta Chmielowskiego, Adam Skubis – Głogów, par. pw. NMP Królowej Polski, Michał Szot – Gorzów Wlkp., par. pw. Wniebowzięcia NMP, Jakub Świątek – Głogów, par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Damian Wierzbicki – Trzebiel, par. pw. NMP Królowej Polski, Mariusz Wysakowski – Gorzów Wlkp., par. pw. NMP Królowej Polski.