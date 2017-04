Bp Lityński do nadzwyczajnych szafarzy: jesteście świadkami Jezusa Eucharystycznego

„Jesteście świadkami Jezusa Eucharystycznego” – powiedział bp Tadeusz Lityński do nowych 38 mężczyzn z 22 parafii. 1 kwietnia w Bytomiu Odrzańskim podczas Mszy św. miał miejsce obrzęd wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

W kościele pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim odbył się obrzęd wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. – Do wyznaczonych już wcześniej 500 osób w naszej diecezji dołączy dziś 38 z 22 parafii. Przygotowanie trwało dwa miesiące. Spotykaliśmy się co dwa tygodnie na wykładach, które prowadzili księża z różnych dziedzin – wyjaśniał diecezjalny opiekun ks. Zbigniew Kobus.

– Nadzwyczajny szafarz najczęściej zanosi Komunię św. do chorych, a w razie potrzeby pomaga w jej udzielaniu podczas Mszy św. – dodał.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Tadeusz Lityński. – Drodzy kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy, macie stać się towarzyszami drogi i sługami ludzi. Bardzo dobrze to zadanie wypełnia się będąc w bliskości Eucharystii, podając ją innym. Tym samym w ich życie wprowadza się żywą obecność Boga. Będziecie podawali ludziom boskość, dar nieba, ale także pomocną dłoń Boga na wszystkie niepokoje ludzkiego serca – kontynuował.

Biskup zachęcił mężczyzn do odważnego świadectwa we współczesnym świecie. – Możecie znaleźć się w sytuacji, że będą poddawali w wątpliwość Waszą misję, Waszą posługę. Nie zniechęcajcie się! – mówił pasterz diecezji.

– Dla wielu problemem jest wiara w obecność Boga pod postacią Eucharystyczną. Nie tylko postaci Eucharystyczne, ale Wasza obecność i świadectwo Waszego życia mówi o tej obecności, jesteście świadkami Jezusa Eucharystycznego – dodał.

Jednym z nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej został Tomasz Brzóz z Nowej Soli. – Dla mnie to najpierw wyróżnienie bo to ksiądz proboszcz proponuję podjęcie tej posługi w parafii. Oczywiście ta propozycja domaga się odpowiedzi i przyznam, że na początku było we mnie pytanie: „Czy jestem tego godny?”. Ale po modlitwie i przemyśleniu znalazłem odpowiedź, że Kościół nas potrzebuje, abyśmy służyli i jak jesteśmy częścią tego Kościoła to nie możemy odmawiać i z radością odpowiadam: „Tak” na tą potrzebę – wyjaśnia Tomasz Brzóz z parafii Wniebowzięcia NMP.