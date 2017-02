Bp Lityński: sakrament namaszczenia chorych jest dotykiem Bożej miłości

„Sakrament namaszczenia chorych jest dotykiem Bożej miłości, a chorzy w Kościele są wielką wartością” – powiedział ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, podczas Mszy św. w 25. rocznicę obchodów Światowego Dnia Chorych w kościele. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Hierarcha przekazał pozdrowienia dla wspólnoty gorzowskiej i zapewnienie o modlitwie papieża Franciszka, u którego kilka dni temu był na audiencji.

Bp Lityński zauważył, że chorzy są wielką wartością Kościoła, przypominając tym określeniem słowa Jana Pawła II, który zainicjował 25 lat temu obchody Światowego Dnia Chorych. Duszpasterz stwierdził, że jest to szczególny dzień modlitwy i spotkań, podczas którego wszyscy, którzy są w stanie łaski uświecającej mogą doznać czułego dotyku Boga poprzez przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych. Bo właśnie ten sakrament jest dotykiem Bożej miłości – podkreślił bp Lityński.

We Mszy św. uczestniczyli kapelani gorzowskich placówek służby zdrowia oraz setki wiernych, chorych i niepełnosprawnych, którzy licznie skorzystali ze spowiedzi i sakramentu namaszczenia. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz chorych ks. Andrzej Piela, który jest proboszczem parafii w Babimoście.

Ks. Piela przypomniał że od pierwszych dni pontyfikatu św. Jan Paweł II ukazywał, że człowiek cierpiący nie jest niczym umniejszony i uwrażliwiał ludzi na tych, którzy chorują. Duszpasterz zaapelował: „Chciejmy uświadomić sobie, że nasze życie ma sens nie dla tego, że mam zdrowie, że jestem głodny, że mam kochającą rodzinę, choć są to bardzo ważne aspekty”. Kapłan odniósł się także do orędzia papieża Franciszka, który zwracał się do chorych i ich opiekunów żeby dziękowali za łaskę powołania do choroby, cierpienia, służenia Bogu.

– Często składając sobie życzenia – mówił ks. Piela – mówimy obyś dożył stu lat. A jednocześnie pytając o wiek, niektórzy odpowiadają, że nie ma się czym chwalić, bo wiek już stary. Duchowny podkreślił, że właśnie jest się czym chwalić, natomiast ludzie bardziej dostrzegają wartość młodości, bo świat tak mówi, że tylko młody i silny ma przyszłość. A starość i chorobę najlepiej schować, odsunąć do przechowalni do domów starców.

Światowy Dzień Chorego przypada zawsze w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego) i stanowi okazję do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a także służy uwrażliwieniu wspólnot chrześcijańskich i całego społeczeństwa na sytuację i potrzeby ludzi chorych. Z okazji Światowego Dnia Chorego Msze św. i nabożeństwa dla chorych zostały odprawione w wielu parafiach w całej diecezji. Główne obchody z udziałem biskupów odbyły się w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Głogowie i Nowej Soli.