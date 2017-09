Bp M. Solarczyk do katechetów: niech światło waszej wiary pomaga młodym odnaleźć Chrystusa

Niech światło waszej wiary pomaga młodym odnaleźć Chrystusa i Jego miłość – zaapelował do katechetów bp Marek Solarczyk na odprawie dla nauczycieli religii w diecezji warszawsko-praskiej. W czasie spotkania 1 września omawiano zmiany związane z reformą oświaty, peregrynację kopii jasnogórskiego wizerunku i przedstawiono nowe propozycje duszpasterskie.

W czasie Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika biskup nawiązał do biblijnego obrazu panien mądrych i głupich, zachęcając katechetów, by zawsze byli świadkami Chrystusa. „Na swój sposób Boski Oblubieniec przyprowadza nam każdego z uczniów, prowadząc go do największych tajemnic swojego Życia i swojej miłości. Od nas zależy, czy będziemy swoistymi świadkami, obrońcami, wręcz gwarancją, że to wszystko, co Jezus Oblubieniec wpisał gdzieś w serca młodych ludzi, a co jest wartością, będą w stanie przyjąć, doświadczyć i rozwinąć” – powiedział kaznodzieja.

Przyznał, że „zapalona lampa” wydaje się zbędna, kiedy jest widno. Tymczasem w chwili, gdy zapada zmrok, gdy jest ciemno, staje się czymś wręcz niezbędnym, bez czego człowiek czuje się zupełnie zagubiony – zwrócił uwagę biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Zachęcił nauczycieli religii, by ich obecność i życzliwość były dla uczniów wsparciem, by młodzi nie czuli się osamotnieni, gdy w swoim życiu będą przeżywali noc.

Przypomniał jednocześnie katechetom, że są oni jedynie sługami Boga. „Zapraszając nas do tej misji Jezus nie zostawia nas samych. To On daje w nasze dłonie «zapalone lampy». To On – choćby przez tę Eucharystię, dzieło modlitwy, to wszystko, co wpisujemy w dzieło łaski – sprawia, że te lampy płoną, by to, kim jesteśmy i co czynimy, umacniało Jego dzieło” – przekonywał mówca, podkreślając, że jedynym źródłem świętości i mocy ducha jest Bóg.

Na zakończenie liturgii bp Solarczyk wręczył nowym katechetom misje kanoniczne.

W tym roku gościem szczególnym odprawy dla katechetów był brat szkolny Tadeusz Ruciński, który wygłosił prelekcję „Ze wsparciem Aniołów Stróżów”. Mówiąc o zagrożeniach współczesnej kultury zachęcał nauczycieli religii do korzystania z Bożych wysłanników, przekonując o skuteczności ich działania.

Jednym z tematów spotkania była również rozpoczynająca się 2 września w diecezji peregrynacja kopii Jasnogórskiego Wizerunku. „W związku z tym wydarzeniem, które potrwa do 16 czerwca, diecezjalny Wydział Nauki Katolickiej przygotował dla nauczycieli specjalne konspekty lekcji, które pomogą przygotować dzieci i młodzież na przyjęcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” – poinformował dyr. wydziału ks. Piotr Pierzchała.

Do peregrynacji będą również nawiązywały tegoroczne konkursy diecezjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. „Dla dzieci klas 1-3 będzie to plastyczne wykonanie sukienki dla Matki Bożej. Natomiast już ich starsi koledzy będą mieli do napisania list do Maryi o sprawach leżących im na sercu. Z kolei uczniowie klas siódmych i szkół gimnazjalnych wezmą udział w konkursie wiedzy poświęconym historii Jasnogórskiego Wizerunku” – powiedział ks. Pierzchała.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej pracuje ok. 800 katechetów, z których dwie trzecie stanowią osoby świeckie.