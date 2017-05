Bp Marcinkowski: bierność w sprawach Ojczyzny jest grzechem zaniedbania

O tym, że bierność w sprawach związanych z Ojczyzną jest grzechem zaniedbania, mówił bp Roman Marcinkowski podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej w bazylice katedralnej płockiej. W programie uroczystości związanych ze świętem Matki Bożej Królowej Polski oraz 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja znalazło się też odsłonięcie tablicy pamięci Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Bp Roman Marcinkowski podkreślił, że uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 maja ma wymian narodowy i religijny, to rocznica „wielkiej karty polskiej historii”. Jej wspomnienie podtrzymywało naród przez trzy niewole: zabory, niemiecką i sowiecką. Jeśli dziś coś z tego dziedzictwa się traci, to „kopie się grób narodowej egzystencji i staje się niegodnym pamięci wielkich Polaków”.

„Bierność w sprawach związanych z Ojczyzną jest grzechem zaniedbania. Jesteśmy solą ziemi i światłem na świeczniku. Mamy obowiązek wpływać na świat i jego prawa, zgodnie z chrześcijańskim sumieniem. Wiary nie można zostawiać jak płaszcza w szatni, ani w urzędach, ani w szkole, ani w parlamencie” – akcentował biskup senior.

Nawiązując do święta Matki Bożej Królowej Polski, bp Marcinkowski powiedział, że umierający na krzyżu Jezus w testamencie pozostawił ludzkości Maryję jako wspólną Matkę. Gdy ważą się losy życia, jest potrzebna Matka Boża, która modli się o nasze pojednanie z Synem, który jest „źródłem mocy zbawienia”.

„Maryja nie zachowała Syna dla siebie, ona dzieli się Nim i ku Niemu prowadzi. Jest najbezpieczniejszą przewodniczką po szlakach tej ziemi. Maryja to pomoc i ochrona naszego narodu. Pod krzyżem Chrystusa św. Jan wziął Ją do siebie, zaopiekował się Nią, ale to nie wszystko. Wziąć Maryję do siebie, to znaczy wziąć Ją w swoje codzienne życie, wziąć Jej pełnienie woli Bożej, Jej troskę o człowieka, Jej niezachwianą wiarę, ufność, męstwo w przeciwnościach, wierność Synowi, serce oddane bez reszty Bogu” – wymienił hierarcha.

Przywołał także ważne wydarzenia z historii Polski, związane ze ślubami lwowskimi króla Jana Kazimierza w 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego, z 226. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz ustanowieniem święta Matki Bożej Królowej Polski w 1924 r. przez papieża Piusa XI. Stwierdził, że podobnie jak w tamtych czasach i dziś potrzeba odnowy moralnej społeczeństwa.

„Jego niemała część zdaje się być zagubiona, bo odstąpiła od wartości: pragnienia prawdy, miłości, sprawiedliwości, jedności i pokoju. Człowiekowi pragnącemu prawdy serwuje się dziś kłamstwo, pragnących sprawiedliwości prowokuje się do waśni i wojen, panuje partyjny egoizm i nienawiść. Zamiast w oczekiwanym królestwie prawdy, miłości i pokoju, żyjemy w królestwie kłamstwa, awantur, nienawiści i wojen” – ubolewał biskup.

Pytał także wiernych, że skoro Maryja jest Królową Polski, to dlaczego chrześcijanie, katolicy są przeciwko sobie, dlaczego są tak bardzo skonfliktowani, zawzięci, skłóceni: w rodzinach, w zakładach pracy, w parlamencie, na najwyższych szczeblach władzy. Pytał również, czemu tak żenujący poziom mają debaty społeczne, dlaczego jest tak mało troski o wizerunek Ojczyzny w świecie, czemu brakuje tolerancji czyli „znoszenia siebie w miłości” i czy młode pokolenie uczy się ofiarności, oddania, poświęcenia.

„Jesteśmy w katedrze. Czy to coś dla nas znaczy? Jacy stąd wrócimy do codzienności? Ze spotkania z Bogiem nie wolno wychodzić gorszym. Świat nie będzie lepszy, jeśli ty nie będziesz lepszy. Jak ma być lepszy, skoro ty wciąż Chrystusa trzymasz w przedpokoju. Czy się doczeka, abyś Go wpuścił?” – pytał bp Marcinkowski.

W Mszy św. w katedrze uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, władze samorządowe z prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim, organizacje kombatanckie, liczne poczty sztandarowe uczelni, szkół, instytucji Płocka i powiatu płockiego.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli pod Płytę Nieznanego Żołnierza, gdzie między innymi odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz strzały na wiwat w wykonaniu Płockiej Drużyny Kuszniczej, Płockiego Bractwa Kurkowego oraz Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Potem nastąpił przemarsz pododdziałów na spotkanie patriotyczne na Stary Rynek: wszystkich polonezem i mazurem powitał Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”. Następnie odtworzono wydarzenia sprzed 210 lat – utworzenie Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego w Departamencie Płockim oraz Pułku 2 Ułanów Księstwa Warszawskiego. Odbyła się też przysięga i przekazanie sztandaru pułkowi, a potem wspólna zabawa mieszkańców i żołnierzy w mundurach z okresu Księstwa Warszawskiego.

W programie uroczystości znalazło się też złożenie kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i Władysława Broniewskiego oraz na Płycie Nieznanego Żołnierza.

W czasie majowego weekendu na terenie Płocka Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” przy parafii św. Józefa inicjował też akcję „Polska flaga w każdym domu” oraz „Ogniska Patriotyzmu”, związane z przypomnieniem historycznych wydarzeń i śpiewaniem pieśni patriotycznych.