Bp Marczak do maturzystów: egzamin z miłości, to najważniejszy egzamin w życiu!

Egzamin z miłości, to najważniejszy egzamin w życiu – powiedział bp Marek Marczak, który razem z maturzystami z archidiecezji łódzkiej modlił się o pomyślny przebieg i wynik egzaminu dojrzałości, przed obrazem Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze.

Jak mówi ks. Przemysław Góra, w tegorocznym spotkaniu, wzięło udział blisko trzy tysiące młodych ludzi, którzy przybyli do tronu Królowej Polski, aby zwierzyć Jej swoją przyszłość, niepokój i lęk związany z maturą. Wraz z młodzieżą do duchowej stolicy Polski, przyjechali nauczyciele, katecheci, dyrektorzy, a także kapłani.

Pielgrzymka rozpoczęła się spotkaniem w auli ojca Kordeckiego, gdzie uczniowie mieli okazję wysłuchać świadectw młodych z Duszpasterstwa Akademickiego „DA5” oraz kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Swoim doświadczeniem wiary podzielił się też lider zespołu Full Power Spilit – Mirosław Kirczuk.

„Jesteśmy tutaj, by zadawać pytania i prowokować tych młodych ludzi do tego żeby szukali na nie odpowiedzi” – mówił. Wokalista tłumaczył młodym czym jest wolność, jakie są rodzaje miłości i co to znaczy brać odpowiedzialność za swoje życie.

„Mam nadzieję, że poprzez udział w tej pielgrzymce, uda mi się lepiej zdać maturę, mimo że się do niej przygotowuję, to jednak dodatkowe wsparcie i pomoc z samej góry, nigdy nie zaszkodzi!” – stwierdzała Joanna Pachocka, uczennica liceum plastycznego w Łodzi.

O miłości do Pana Boga i drugiego człowieka, mówił administrator archidiecezji łódzkiej podczas Mszy św. o godz. 12.00 , sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

„Jednym z najważniejszym egzaminów życiowych, choć dziś z pewnością wydaje się być to dla was egzamin dojrzałości, jest egzamin z miłości, miłości do Chrystusa i do drugiego człowieka. To najważniejsze egzaminy w naszym życiu!”- mówił w homilii bp Marek Marczak.

„Cała historia zbawienia, to historia miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Miłość Boga, jest niezachwiana i niezmienna, a gdy z naszej strony pojawiają się niewierności, to nie tyle ona nie słabnie, ile jeszcze bardziej staje się widoczna, staje się miłością miłosierną. Z naszej strony miłość jest o wiele bardziej złożona i trudna, bo przeżywamy w stosunku do Jezusa chwile gorliwej miłości, zafascynowania i bliskości. Chwile oddalenia, a nawet porzucenia, zdrady lub wątpliwości” – podkreślił celebrans.

Biskup Marczak porównał wymagania miłości do wymagań, jakie stawia przed maturzystami przygotowanie do matury. „Dziś patrzymy razem w oblicze Matki Bożej wiedząc, że Jej miłość do Jezusa Chrystusa, którego obok Niej widzimy, była miłością bardzo trudną, dlatego, że miłość jest wymagająca i ma do pokonania pewne przeszkody. Tak jak egzamin maturalny, wymaga od was przygotowania, poświecenia czasu wolnego i rezygnacji ze spotkań koleżeńskich, czy wyjścia na dyskotekę. Tak miłość do Pana Jezusa, miłość do drugiego człowieka, będzie wymagała poświęcenia rezygnacji z siebie” – dodał.

Na zakończenie homilii, biskup życzył maturzystom, aby zdali egzamin maturalny na „na tyle punktów, na tyle procent, aby pozwolił wam pójść dalej tam, gdzie chcecie pójść. „Chciałbym wam życzyć także abyście pamiętali o tym, że najważniejsza jest miłość i jest to najważniejszy egzamin w waszym życiu!” – podkreślił.

Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię, młodzi wspólnie ze swoim Pasterzem, odmówili modlitwę zawierzenia przed słynącym z cudów jasnogórskim obrazem.