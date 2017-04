Bp Marczak do służb mundurowych: jesteście tymi, którzy pomagają ludziom przejść z ciemności do światłości

W czwartek, 20 kwietnia w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide De Gasperiego w Łodzi, odbyło się wielkanocne spotkanie służb mundurowych województwa łódzkiego.

Na spotkanie z przedstawicielami służb okręgu łódzkiego przybyli: bp Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, kapelani służb mundurowych Kościoła rzymskokatolickiego, duchowni innych wyznań chrześcijańskich, przedstawiciel wojewody łódzkiego, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska.

– Drodzy przedstawiciele służb mundurowych, to wy na co dzień spotykacie się najczęściej z ludzką biedą, nieszczęściem, a w wymiarze duchowym: z ciemnością i pomagacie im w przechodzeniu do światłości. Myślę, że potrzeba dużo siły, ale przede wszystkim osobistej, głębokiej wiary w to, że w naszym życiu ostatnie słowo ma Pan Bóg, a nie szatan. Że w naszym życiu ostatecznie zwycięża zawsze dobro, a nie zło! Życzę wam tej głębokiej wiary w zwycięstwo dobra nad złem, w zwycięstwo Chrystusa! – mówił do zebranych administrator archidiecezji łódzkiej.

Życzenia złożyli także przedstawiciele wojewody łódzkiego, marszałka województwa łódzkiego oraz prezydent Miasta Łodzi. Biskup dokonał także wielkanocnego poświęcenia pokarmów.