Bp Marczak: św. Teresa pokazała, co znaczy mieć ducha misyjnego

O znaczeniu misyjności Kościoła mówił wczoraj bp Marek Marczak w czasie Mszy świętej w łódzkim Karmelu. Suma odpustowa była sprawowana w dniu wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji.

Biskup zwrócił uwagę, że dziś wielu ludzi deklaruje się jako wierzących w Boga, ale w swoim życiu pomija Kościół, a czasami nawet go odrzuca. – Inaczej było w życiu św. Teresy, która chciała być w sercu Kościoła – Matki – podkreślił biskup. Dodał, że choć św. Teresa sama nigdy nie była na misjach, to własnym życiem pokazała, co to znaczy mieć ducha misyjnego.

Bp Marczak zauważył również, że na wzór św. Teresy można pokochać Kościół, głosząc Ewangelię ludziom nie znającym Chrystusa. Przywołując treść dokumentów Soboru Watykańskiego II, kaznodzieja zaznaczył, że każdy na mocy Chrztu świętego powołany jest do głoszenia Słowa Bożego, czyli do bycia misjonarzem. – Jeśli kochamy Chrystusa, to powinniśmy usłyszeć to wezwanie: „Idźcie i głoście!” – zaapelował do wiernych.

Zaznaczył jednak, że pierwszym warunkiem jest spotkanie Chrystusa w swoim życiu i doświadczenie Jego bliskości.

Przed błogosławieństwem kończącym liturgię bp Marczak dokonał poświęcenia płatków róż, które po Mszy świętej wierni zabrali ze sobą do swoich domów.

Teresa Martin urodziła się 2 stycznia 1873 we Francji. W 1888 roku wstąpiła do Karmelu w Lisieux, przyjmując imię Teresa od Dzieciątka Jezus. Dwa lata później klasztor miał wysłać pomoc m.in. w personelu do Hanoi. Wśród ochotniczek była także siostra Teresa od Dzieciątka Jezus. Ustalenia trwały jednak zbyt długo, a s. Teresa zachorowała i zmarła. 14 grudnia 1927 Pius XI ogłosił ją patronką misji katolickich. W Polsce patronuje również archidiecezji łódzkiej.