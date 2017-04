Bp Marczak: także i my stajemy dzisiaj wobec pustego grobu Chrystusa

„Kiedy gromadzimy się na tej Wielkanocnej Eucharystii, naśladujemy Marię Magdalenę oraz apostołów z dzisiejszej Ewangelii, którzy pierwszego dnia po szabacie tj. w niedzielę, udali się do grobu Chrystusa. Podobnie jak oni, przychodzimy i widzimy, że kamień został odsunięty, a grób jest pusty, gdyż nie ma w nim ciała Jezusa ukrzyżowanego” – mówił administrator archidiecezji łódzkiej.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w łódzkiej bazylice archikatedralnej Mszy św. o godz. 12:30 przewodniczył i kazanie wygłosił biskup Marek Marczak.

W słowie pasterskim, skierowanym po Ewangelii odczytanej przez diakona, ksiądz biskup nawiązał do dzisiejszego słowa Bożego mówiącego o Zmartwychwstaniu Chrystusa, oraz o apostołach, którzy przybyli do grobu i sami na własne oczy doświadczyli, że jest on pusty!

„Także i my stajemy dzisiaj wobec pustego grobu Chrystusa – mówił biskup. W tradycji polskiej mamy możliwość dosłownego niemal zobaczenia grobu Jezusa, pozostawionych prześcieradeł i chust, które okrywały Jego ciało. Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż Maria Magdalena czy nawet Piotr i umiłowany uczeń w poranek wielkanocny. Gdyż w Eucharystii wielkanocnej spotykamy Chrystusa Zmartwychwstałego i żyjącego na wieki. Nie ma Go w grobie, nie dlatego, że Go wykradziono, czy przeniesiono w inne miejsce, ale dlatego że powstał z martwych i wychodzi nam na spotkanie. Jest obecny w słowie i sakramencie ołtarza, kiedy łamie dla nas chleb i przelewa swoją krew, która oczyszcza nas z grzechów” – podkreślił celebrans.

Biskup wskazał, że spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym skłania człowieka do dawania świadectwa, do dzielenia się doświadczeniem spotkania z Bogiem. „Podobnie jak pierwsi świadkowie, i my mamy opowiadać o wszystkim, co Jezus zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Aby nasze świadectwo było prawdziwe, potrzebujemy najpierw uważnego słuchania i poznawania wszystkiego, co ma być przedmiotem naszego chrześcijańskiego świadczenia o Jezusie. Autentyczne świadectwo chrześcijanina, nie może zawężać się tylko do słów, ale musi zostać podparte czynami!” – tłumaczył.

Przed błogosławieństwem, ksiądz biskup złożył życzenia zebranym w świątyni życząc, aby w swojej codzienności, doświadczali obecności Chrystusa, który prawdziwie Zmartwychwstał!