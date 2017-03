Bp Marczak: tam gdzie zaczyna się sport, tam jest obecne chrześcijaństwo

Ponad 600 ministrantów i lektorów, z 63 parafii Archidiecezji Łódzkiej, wzięło udział w IX Mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej w piłce nożnej halowej, które obyły się w sobotę 4 marca, w Pabianicach. W spotkaniu wziął udział bp Marek Marczak. Przypomniał młodym, że tam gdzie zaczyna się sport, tam jest obecne chrześcijaństwo.

Mistrzostwa miały wyłonić najlepsze trzy drożyny piłkarskie, które będą reprezentować Archidiecezję Łódzką na ogólnopolskim turnieju, który odbędzie się dniach 1-2 maja br., w Poznaniu.

Turniej rozpoczęła wspólna modlitwa w sanktuarium św. Maksymiliana M. Kolbe w Pabianicach, której przewodniczył ks. bp Marek Marczak. Zwracając się do ministrantów i lektorów, przypomniał, że każdy z nich stojąc przy ołtarzu, ma być w kościele i po za nim, także na boisku, przyjacielem Jezusa. –Ministranci, który przyjechali tutaj, to z pewnością przyjaciele Jezusa, którzy chcą spotkać się z innymi, aby w swoim spotkaniu nie tylko rywalizować, wygrywać, choć ktoś musi też przegrać, ale aby między sobą budować przyjaźń i aby ta przyjaźń prowadziła ich do Pana Jezusa. Rozgrywki sportowe i gra w piłkę nożną, to bardzo dobry sposób, aby tę przyjaźń do Pana Jezusa i innych rozwijać – podkreślił administrator archidiecezji łódzkiej.

Po zakończeniu części oficjalnej, grupy ministrantów udały się do szkół, w których odbywały się rozgrywki. – Rozgrywki odbywają się w 3 grupach wiekowych: szkoła podstawowa – drużyna składała się z 6 osób (w tym bramkarz), gimnazjum – 5 osób (w tym bramkarz) i szkoła ponad gimnazjalna – 5 osób (w tym bramkarz) – mówi ks. Marcin Pawłuszewicz, organizator mistrzostw.

W czasie zawodów odbył się także mecz pokazowy dwóch drużyn – policjantów z księżmi. Wygrali strażnicy prawa, którzy pokonali duchownych 6:2. Zwycięska drużyna otrzymała puchar przechodni, który ufundował ks. bp Marek Marczak.

Wielu ministrantów przyjechało do Pabianic, aby rywalizować ze sobą na boisku, ale także spotkać się, porozmawiać i zawiązać nowe znajomości. – Uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo ważny jest rozwój fizyczny, a taki turniej jak dzisiejszy, jest świetnym pomysłem na integrację i współzawodnictwo ministrantów, którzy rozwijają się duchowo służąc przy ołtarzu, a fizycznie, grając w piłkę na boisku – mówi Mateusz Krawczyk, uczestnik mistrzostw. – Na takim turnieju jak ten, jestem po raz drugi i sądzę, że podobnie jak ostatnio, będę się świetnie bawił, a może z drużyną nawet wygram – dodaje lektor z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczenicy.

To już dziewiąte mistrzostwa ministrantów, ale pierwsze, które odbywają się w Pabianicach. Dotychczas miały one miejsce w Łasku. Tegorocznymi organizatorami rozgrywek był ks. Gabriel Kołodziej – proboszcz parafii p.w. Świętych Archaniołów Rafała i Michała, ks. Paweł Bogusz – prefekt łódzkiego seminarium i ks. Marcin Pawłuszewicz – wikariusz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach.