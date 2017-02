Bp Marczak: w każdym chorym chcemy zobaczyć Pana Jezusa, który jest blisko nas

W każdym chorym chcemy zobaczyć Pana Jezusa, który jest blisko nas – powiedział w sobotę bp Marek Marczak w prowadzonym przez siostry służebniczki Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Administrator archidiecezji łódzkiej spotkał się z pensjonariuszami z okazji Światowego Dnia Chorych.

Biskup przewodniczył Mszy świętej oraz udzielił mieszkańcom DPS sakramentu Namaszczenia Chorych. Homilię wygłosił kapelan ośrodka, ks. Juliusz Lasoń.

– W Bogu wszystko ma sens! – podkreślił kaznodzieja. – Bóg potrafi wszystko co jest na „nie”, przemienić na „tak”. Bóg potrafi z tego co małe i niewidoczne, uczynić coś niezwykłego. Bóg potrafi, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego! Tylko trzeba Go posłuchać, wsłuchać się w to, co chce nam powiedzieć. Tej postawy słuchania uczy nas św. Bernadeta Soubirous, której objawiała się Matka Boża w Lourdes i której ona słuchała, której była posłuszna” – powiedział duchowny.

Po homilii odmówiona została modlitwa za chorych. Podopiecznym sióstr służebniczek udzielony został również sakrament Namaszczenia Chorych.

– W każdym chorym chcemy zobaczyć Pana Jezusa, który jest blisko nas, który chce być razem z nami, ale przez swoje cierpienia, obecne w ludziach chorych, chce, abyśmy Jemu świadczyli miłosierdzie! Tak jak my tego miłosierdzia doświadczamy od Niego!” – mówił przed błogosławieństwem administrator archidiecezji łódzkiej.

Po zakończeniu liturgii, bp Marek Marczak wraz z kapelanem ks. Juliuszem Lasoniem udał się do sal chorych, by tam udzielić błogosławieństwa Bożego tym, którzy nie mogli przyjść do kaplicy. Następnie pensjonariusze DPS zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienie.

Dom Pomocy Społecznej, prowadzany przez siostry służebniczki istnieje w Łodzi od 2002 roku. Jego patronem jest. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Jak wskakuje dyrektorka ośrodka, s. Anna Potręć, w domu aktualnie przebywa 116 pensjonariuszy, którzy mieszkają na dwóch oddziałach – męskim i żeńskim. Pensjonariusze objęci są całodobową opieka lekarską i pielęgniarską.