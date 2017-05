Bp Markowski: tylko wiara i Boża łaska mogą pokonać wrogość i uprzedzenia

Tylko wiara i Boża łaska są w stanie pokonać wrogość i wzajemne uprzedzenia – podkreślił bp Rafał Markowski zachęcając do zawierzenia Bogu na wzór Najświętszej Maryi Panny. W setną rocznicę objawień fatimskich przewodniczył on uroczystościom w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Bródnie.

Do tego wydarzenia wierni przygotowywali się poprzez całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, podczas które poszczególne wspólnoty parafialne modliły się polecając Jezusowi intencje Kościoła, Ojczyzny i Rodzin.

W homilii bp Markowski zwrócił uwagę na proroczy wymiar orędzia w Fatimie, które pokazuje, że jedynym dawcą pokoju jest Bóg. – Zarówno najlepiej uzbrojona armia jak i najwyższe mury jakie można wznieść, czy zamykanie granic nie zapewnią człowiekowi bezpieczeństwa ponieważ niechęć, uprzedzenia, nienawiść i wrogość rodząc się w ludzkim sercu. Tam może dotrzeć tylko Boża łaska – powiedział kaznodzieja.

Dodał jednocześnie, że jeżeli mamy pokonywać podziały, które powstają między nami to możemy uczynić to tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi, który przychodzi i mówi: „Daję wam przykazanie abyście się wzajemnie miłowali”. – Jeżeli nie zdobędziemy się na wzajemne przebaczenie, to zamieniamy swoje życie i życie tego świata w koszmar – ostrzegł biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Przypomniał również, że wszyscy ludzie stanowią wspólnotę dzieci Bożych. – Idąc razem jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Mamy zatem się wspierać a nie niszczyć się – podkreślił duchowny.

Nawiązując do maryjnego wezwanie do modlitwy różańcowej bp Markowski podkreślił, że losy świata zależą nie tyle od ludzkich wysiłków co od mocy Boga – Kiedy świat zarażony jest aktywizmem, Maryja pokazuje nam, że żeby nasze życie było owocne, byśmy mogli ofiarować drugiemu dobro potrzebujemy najpierw tym dobrem wypełnić nasze serca a to najpełniej dokonuje się właśnie na modlitwie – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Liturgię poprzedził akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej.

Wieczorem podczas nabożeństwa majowego dzieci odmówią różaniec polecając swoich rówieśników wyniesionym dziś na ołtarze dzieciom fatimskim – św. Hiacyncie i św. Franciszkowi. Z kolei po wieczornej Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej odbędzie się procesja fatimska ze świecami.