Bp Mazur do zakonników i zakonnic: niech patrząc na was, ludzie pytają o Boga

W uroczystość św. Wojciecha, patrona diecezji ełckiej, 24 kwietnia w Ełku odbyło się doroczne święto jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych. W uroczystej Mszy św. w katedrze ełckiej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura uczestniczyli dostojni jubilaci oraz wierni. W tym roku swoje jubileusze obchodziło ok. 100 jubilatek i jubilatów.

Bp Mazur w homilii nawiązał do jubileuszy tego roku. Mówił: „Wasze jubileusze świętujemy w szczególnym roku: jest to jubileuszowy rok 25-lecia naszej diecezji, jubileusz 100-lecia objawie fatimskich, 140-lecia objawień gietrzwałdzkich, 300 lat od koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, 100-lecia od założenia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, 100-lecie od śmierci św. Brata Alberta i bł. Honorata Koźmińskiego, którzy zostali ogłoszeni patronami tego roku. Każda i każdy z was ma swoją szczególną historię, która należy tylko do ciebie, ale zgromadzeni dzisiaj w katedrze św. Wojciecha jako jubilaci, wspólne są wam dwie rzeczy: wdzięczność za wszelkie łaski i radość, że Bóg jest z wami”.

Biskup wskazując na patrona dnia zachęcał: „w tę dzisiejszą uroczystość, kiedy zamyślamy się nad powołaniem do kapłaństwa, życia konsekrowanego, nad naszym posłannictwem, popatrzmy na św. Wojciecha w świetle słów Ewangelii. Św. Wojciech był ziarnem, któremu przyszło obumrzeć, by mogły się dokonać wśród nas tak wielkie dzieła Boże. Dał też świadectwo służby apostolskiej. On ponad miłość doczesnego życia, postawił miłość do Boga”.

Ordynariusz w trakcie Eucharystii podziękował siostrom zakonnym i kapłanom za ich trud, modlitwę i wierne życie podjętym zobowiązaniom w dniu święceń i profesji zakonnej. „Dziękuję za waszą gotowość w pełnieniu woli Bożej. Za każdy dzień, miesiąc, rok waszej służby wyrażam wam wdzięczność, razem z wami dziękuję Bogu Trójjedynemu za wszelkie łaski których doświadczacie” – mówił bp Mazur.

Najstarszym kapłanem w diecezji ełckiej jest ks. Józef Kącki CRL, który w tym roku świętuje 72. rocznicę święceń. Od 1947 r. jest związany z duszpasterstwem na terenie diecezji ełckiej. Natomiast 64 lata profesji zakonnej świętuje s. Dorota Chrostowska CST posługująca w Suwałkach.

Biskup życzył jubilatom, aby patrzyli z pasją w teraźniejszość i z nadzieją w swoją przyszłość. Stoi przed wami wiele wyzwań. Zawierzcie wasze posłannictwo Bogu Trójjedynemu, zawierzcie Matce Najświętszej. Niech ludzie patrząc na was pytają o Boga”.

Po Mszy św. w Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się uroczysta agapa, podczas której złożono życzenia jubilatom i wręczono drobne podarunki.