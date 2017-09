Bp Mendyk: bądźmy wiernymi Bogu i tym, którym posługujemy

Bądźmy wiernym Bogu i tym, którym posługujemy – zaapelował biskup pomocniczy legnicki Marek Mendyk do dyrektorów, którzy w diecezjach odpowiedzialni są za katechezę. Zebrali się oni 19 września na wspólnej Eucharystii.

W kaplicy relikwii Drzewa Krzyża Świętego modlili się podczas wspólnej Eucharystii dyrektorzy diecezjalnych Wydziałów Katechetycznych z całej Polski, której przewodniczył bp Marek Mendyk. Koncelebrowało ją wraz biskupem pomocniczym łowickim Wojciechem Osialem trzydziestu kapłanów.

Bp Marek Mendyk podczas homilii zwrócił szczególną uwagę na to, że odbywające się na Świętym Krzyżu spotkanie dyrektorów odpowiedzialnych za katechezę, przeżywane jest w kontekście wydarzeń Kościoła Powszechnego.

Hierarcha wymienił: 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 300-lecie koronacji Pani Jasnogórskiej, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Podkreślił, że z obchodami tych rocznic łączy się wielka modlitwa narodowa o pokój i ojczyznę podczas „Różańca do granic”.

– W kontekście wczorajszego święta św. Stanisława Kostki, chciałbym wspomnieć także, że za rok będziemy wspominać 450. rocznicę jego śmierci. Chciałbym abyśmy mieli to na uwadze i kiedy w przyszłym roku będziemy szukali pomysłów, osób, postaci, którymi chcielibyśmy zainteresować dzieci, młodzież, ludzi młodych – to pamiętajmy o św. Stanisławie Kostce. Wspaniały to przykład na dzisiejsze czasy. Wielu z nas ma doświadczenie pracy z tzw. zbuntowaną młodzieżą – wskazywał biskup.

Kaznodzieja przypominając postać św. Stanisława Kostki zwrócił uwagę, że też był on świętym buntownikiem.

– Sprzeciwił się woli ojca, rodziców. Poszedł za głosem sumienia, powołania, za głosem Boga. To nie był ślepy bunt. Nie był lalusiem, który się bał, ale odważnie realizował swoje marzenia i pragnienia. Dziś we współczesnym świecie wielu rodziców w życiu swoich dzieci chce zrealizować swoje plany, marzenia, zamierzenia. Św. Stanisław jest wspaniałym przykładem dla naszej młodzieży, którą przygotowujemy do bierzmowania. Bo walczył o to, co było jego, co było Bożym planem – podkreślał biskup.

Bp Mendyk wspomniał także postać zmarłego bp. Kazimierza Ryczana, którego pogrzeb dziś miał miejsce w Kielcach.

– Dzisiaj będziemy żegnać dobrego i mądrego pasterza – biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana. Wielu z nas zna go dobrze jako profesora KUL, jako dyrektora konwiktu księży studentów w Lublinie. Dał się poznać jako wielki znawca i komentator życia społecznego, politycznego. Dobry człowiek, dobry pasterz. Kiedy podczas tej Eucharystii słuchamy Słowa Bożego i w pierwszym czytaniu słyszymy o wymaganiach wobec biskupów to możemy ze spokojem i prawdą powiedzieć, że to wszystko o czym mówi autor natchniony posiadał zmarły biskup Kazimierz Ryczan – powiedział bp Marek Mendyk.

Pod koniec homilii hierarcha w nawiązaniu do odczytanego pierwszego czytania, mówiącego o cechach sług we wspólnocie Kościoła zaapelował do zebranych o wierność Słowu Bożemu. – Słowo Boże niech nas prowadzi. Bądźmy z drugim człowiekiem, towarzyszmy mu na drodze codziennego życia – zaapelował kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy zostali pobłogosławieni Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, którą ze czcią ucałowali.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Inicjatorem założenia opactwa benedyktyńskiego był Bolesław Chrobry w 1006 r. Przechowywane są nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.