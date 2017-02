Bp Mering na Wielki Post: nawrócenie stanowi samo serce chrześcijaństwa

„Bez nawrócenia chrześcijaństwo nie jest możliwe, bez podjęcia obowiązku przemiany serca nie zrozumiemy też tak nam potrzebnego Bożego Miłosierdzia” – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w liście pasterskim na Wielki Post. Mówiąc o nawróceniu hierarcha podkreśla, że stanowi ono samo serce chrześcijaństwa.

„Nic też nie powinno nas tak mobilizować do nawrócenia, jak świadomość i pewność Bożej miłości” – stwierdza w liście do wiernych bp Mering. Za św. Pawłem przypomina, że tylko sam Bóg „może oceniać serce człowieka i to, czym jest ono napełnione! To również ważne przypomnienie w świetle różnych podziałów i wzajemnych oskarżeń w naszej Ojczyźnie! Miejmy odwagę nie tyle oskarżać innych, co pracować nad własną wiernością Bożemu Prawu”. Hierarcha zauważa, że inne byłoby życie społeczne w Polsce, „gdybyśmy umieli pohamować odruchy niechęci, pogardy czy nienawiści, zastępując je próbą realizowania dobra służącego wszystkim, gdybyśmy nie piętnowali poszczególnych grup obywateli, a zechcieli włączać się w pracę mającą na celu wspólne dobro!”

Biskup Włocławski zauważa również rys maryjny bieżącego roku, jak choćby przypadające stulecie od objawień fatimskich. „Jubileusz stulecia Objawień w Fatimie jest znakiem i zapewnieniem, że Bóg przebacza pokutującym. Nie zwlekajmy z podjęciem i realizacją wezwań Matki Pana do nawrócenie osobistego i całej Ojczyzny” – zachęca hierarcha. Innym znakiem wymienionym w liście jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, „dlatego też nie może zabraknąć naszej obecności na Jasnej Górze, a Ikony Maryi w naszych domach, rodzinach i również w sercach!” Innym wydarzeniem, na jakie zwraca uwagę bp Mering będzie 50-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Licheńskiej – „tego skarbu naszej Diecezji, otoczonego czułą opieką Księży Marianów w Bazylice w Licheniu”.

List stanowi okazję do zaproszenia wiernych do udziału w rekolekcjach, spowiedzi wielkopostnej, w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach, jak również w liturgii Triduum Paschalnego.

„Przyjmijcie, Siostry i Bracia, te słowa przypomnienia oraz zachętę do aktywnego włączenia się w święty czas przygotowania do zmartwychwstania Pana Jezusa” – kończy list pasterski bp Mering.

List jest odczytywany wiernym w niedzielę 26 lutego br. podczas wszystkich Mszy świętych.