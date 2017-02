Bp Milewski do członków Akcji Katolickiej: jesteście bardzo potrzebni Kościołowi

Jesteście bardzo potrzebni Kościołowi i niech nikt ani nic nie zniechęci Was do działania – zwrócił się bp Mirosław Milewski, krajowy asystent Akcji Katolickiej, do członków Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej podczas ich dorocznych, dwudniowych rekolekcji. Odbyły się one w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, pod hasłem „Rozwijać kulturę miłosierdzia”.

Bp Mirosław Milewski podziękował członkom Akcji Katolickiej za to, ze przyjechali do Płocka na coroczne rekolekcje, połączone z wyborami. Wyraził też wdzięczność za ich całoroczną pracę na poziomie parafialnym, diecezjalnym i krajowym.

„Jestem Wam ogromnie wdzięczny za to, że poświęcacie swój czas i siły, aby tworzyć Akcję Katolicką i w niej działać. Jesteście bardzo potrzebni Kościołowi i niech nikt ani nic nie zniechęci Was do działania w Akcji Katolickiej. Współpracujcie ze swymi proboszczami, nawet wtedy, gdyby ich zaangażowanie było niewystarczające. Swoim zaangażowaniem przyciągajcie ich do Akcji” – zwrócił się do uczestników rekolekcji.

Poprosił też ich, aby zachowywali właściwe proporcje w swojej aktywności w Akcji: ewangelizacja i działanie zdecydowanie musi być przed „biurokracją”. Sprawy formalne, statutowe są niezwykle ważne, ale one powinny być narzędziem w działalności duszpasterskiej.

Bp Milewski zwrócił się też z apelem, aby nie zrażać się żadnymi przeciwnościami, być otwartym na Ducha Świętego oraz brać pod uwagę dobro wspólne.

W programie rekolekcji znalazły się wspólne Msze św., modlitwy i nabożeństwa, w tym Koronka do Miłosierdzia Bożego. Konferencje podczas rekolekcji głosił ks. Piotr Marzec, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wicedyrektor Szkół Katolickich w Sikorzu. Zwrócił on między innymi uwagę na to, że Akcja Katolicka powinna troszczyć się o dobre przygotowanie młodych ludzi do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Stwierdził, że jego nieodłącznym elementem jest świadectwo oraz wszystkie inicjatywy promujące rodzinę.

„Cieszy fakt, że wielu członków Akcji Katolickiej poprzez działania charytatywne pomaga biedniejszym rodzinom. Cieszy również fakt współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, które prowadzi wyspecjalizowane poradnie rodzinne” – zaznaczył rekolekcjonista.

Dodał, że niezwykle ważną sprawą jest też zaangażowanie wiernych świeckich w procesy ustanawiania prawa w Polsce, na poziomie samorządu lub ogólnopolskim. Obecność katolików świeckich w polityce gwarantuje bowiem prorodzinne ustawodawstwo i przeciwstawienie się wszelkim formom dyskryminacji rodziny, realizowanych współcześnie „pod przykrywką rzekomej pomocy rodzinie”.

Ks. Piotr Marzec prosił też, aby każde działanie rozpocząć modlitwą. Trzeba do niej wracać, gdy „świat jest pełen konfliktów, Europa traci swoją tożsamość, odcina się od chrześcijańskich korzeni, Polakom próbuje się proponować obrazoburcze sztuki w teatrze”. Konieczna jest też modlitwa o powołania do Akcji Katolickiej oraz modlitwa za księży. Polecił, by robić wszystko co w ludzkiej mocy, aby wokół rodziło się dobro i jednocześnie robić to z przekonaniem, że „będzie tak, jak Bóg pobłogosławi”.

W czasie rekolekcji odbyło się też zebranie sprawozdawcze Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

Dwudniowe, doroczne rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej miały charakter ewangelizacyjno-formacyjny. Odbyły się pod hasłem „Rozwijać kulturę miłosierdzia”, na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

W rekolekcjach wzięli udział członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz księża asystenci.