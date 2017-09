Bp Milewski do członków oazy: stańcie się przyjaciółmi ciszy

– Oaza to miejsce ciszy. Stańcie się przyjaciółmi ciszy – zachęcił bp Mirosław Milewski 9 września w kościele parafii św. Józefa w Płocku uczestników diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła. Mszę św. koncelebrowało 20 księży, a w spotkaniu uczestniczyło około 350 osób.

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do ostatniej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w sierpniu 2002 r. Wtedy, przy biciu dzwona Zygmunta, wszedł do katedry wawelskiej, usiadł w fotelu i poprosił o brewiarz. Komentator przestał mówić, a telewizja „zaczęła transmitować ciszę”. Papież modlił się tak prawie pół godziny, a ludzie na całym świecie „usłyszeli, jak brzmi cisza”.

Hierarcha dodał, że obecnie, jak chyba nigdy wcześniej w historii świata, tak wiele ludzi ma tak wiele do powiedzenia na różne tematy, a to wszystko za sprawą środków społecznego przekazu. Tymczasem, jak napisał św. Jan od Krzyża – „Pierwszym językiem Boga jest cisza”.

Bp Milewski zachęcił oazowiczów i księży, aby spróbowali docenić ciszę w swoim życiu, by wrócili do oazowego doświadczenia Namiotu Spotkania, czyli czasu ciszy: „Może za bardzo przyzwyczailiście się do tego, że zawsze trzeba kogoś słuchać? Może zapomnieliście, jak brzmi cisza? Może hałas silników samochodów przysłonił wam piękno ciszy?” – pytał biskup.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej przytoczył także tytuł ostatniej książki kard. Roberta Saraha, prefekta watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego „Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu”. Poprosił, aby każdy z uczestników spotkania powziął postanowienie, że sprzeciwi się tyranii hałasu w swojej codzienności, by to on sam decydował, kiedy i czego ma słuchać, tak, aby „hałas nie stał się dla niego zabójczy”.

Kaznodzieja zaznaczył też, że „oaza to miejsce ciszy”. Zachęcił, aby oazowicze spróbowali, obok wielu zadań jakie mają, podjąć zadanie „zaprzyjaźnienia się z ciszą”, ponieważ codziennie, w każdym kościele, Bóg daje taką lekcję ciszy w czasie Mszy św.: „Może dotąd nie żyliście w przyjaźni z ciszą, ale dzięki Mszy św., dzięki wspominaniu śmierci Pana, staniecie się przyjaciółmi ciszy” – mówił hierarcha.

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła odbył się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Był podsumowaniem letnich rekolekcji oazowych, odbywających się pod hasłem „Sługa Niepokalanej”, nawiązującym do 30. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela oazy. Spotkaniem tym zainaugurowano także nowy rok formacyjny.

Ważnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu z rachunkiem sumienia i spowiedzią. Sakrament pokuty przyjęło wielu oazowiczów.

Odbyło się też spotkanie 14-osobowej Diecezjalnej Diakonii Jedności, która stanowi rodzaj zarządu ruchu. Jego członkowie przyjęli nominacje na 2-letnią kadencję. Przewodniczącym diakonii ponownie został ks. Krzysztof Ruciński – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Członkom przydzielono konkretne funkcje, będą oni, m.in. odpowiedzialni za Diakonię Modlitwy, Diakonię Muzyczną, Diakonię Komunikowania Społecznego, Diakonię Ewangelizacyjną oraz nową diakonię, odpowiedzialną za formację wszystkich diakonii.

W spotkaniu uczestniczyło około 350 osób: księża prowadzący w tym roku oazy i związani z Ruchem Światło-Życie, diakoni, klerycy, animatorzy i uczestnicy oaz. Obecny był też Domowy Kościół z ks. Andrzejem Pieńdykiem.

Nominację przyjęła nowa para diecezjalna Domowego Kościoła: Iwona i Marian Moroz z parafii Zegrze (zastąpili Irenę i Andrzeja Dołęgów z Przasnysza) oraz dwie pary rejonowe: z Pułtuska i Ciechanowa.