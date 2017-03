Bp Milewski do kobiet: jesteście apostołkami

Kobiety – jesteście apostołkami – zwrócił się bp Mirosław Milewski do kobiet 8 marca w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Z inicjatywy diecezjalnych duszpasterzy kobiet i rodzin odbył się tam Diecezjalny Dzień Kobiet.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył w Diecezjalnym Dniu Kobiet wieczornej Mszy św. w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Przypomniał, że papież Franciszek podniósł w liturgii do rangi święta wspomnienie św. Marii Magdaleny 22 lipca. W tej „uczennicy Pana” można dostrzec, w jaki sposób chrześcijaństwo pokazało od pozytywnej strony wielkie powołanie kobiety.

Głosił również, że niełatwe ścieżki historii życia Marii Magdaleny splotły się w przedziwny sposób z prostymi drogami Jezusa. Kobiety okazały się wierne Jezusowi nawet w chwili ostatniej próby – pod krzyżem Pana stanął tylko apostoł Jan i wiele kobiet. Właśnie kobieta – Maria Magdalena, jako pierwsza spotkała Zmartwychwstałego Pana, została zaproszona do niesienia innym prawdy o Jezusie.

„Jesteście `apostołkami`! Przynosicie do Kościoła Wasze dzieci czy wnuki, aby przyjęły chrzest, pierwszą Komunię św., bierzmowanie. W domu jako matki, babcie, ciocie uczycie młode pokolenie pacierza, kultury osobistej, opowiadacie o byciu dobrym i prawym człowiekiem. Wasze stopy, jak te Marii Magdaleny, wprowadzają także wielu mężczyzn w obszar religijności, gdy ich zapał i wiara słabną, a budzą się pytania o sens życia i trudu” – głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dodał, że na tym polega właśnie „geniusz kobiety” – każda z nich ma w sobie coś z geniuszu wpisanego w ich naturę przez Boga. O ile trudniej by się żyło w codzienności, gdyby nie cierpliwa troska matek, życzliwe spojrzenie pań nauczycielek w szkole, pomocna dłoń koleżanek w pracy, serdeczna troska pielęgniarek w szpitalu czy cicha praca sióstr zakonnych w zakrystii albo domu opieki.

Bp Milewski polecił też kobiety wstawiennictwu Maryi oraz św. Marii Magdaleny. Prosił, by nie rezygnowały z misji niesienia wiary, nadziei i miłości do ludzi, wśród których żyją. By ciągle „łagodziły obyczaje”, wiernie szły za Jezusem, z różańcem w ręku powierzając swoje dzieci i wnuki Ojcu niebieskiemu.

Zwrócił się też to kobiet, aby nie porównywały się z mężczyznami, nie konkurowały z nimi, ale szukały własnej drogi do szczęścia i radości w rodzinie, w pracy, w Kościele; by odkrywały talenty do służby Panu Bogu: w życiu zakonnym, czytając Jego Słowo w czasie liturgii, biorąc udział w asyście procesyjnej czy modląc się w Kołach Różańcowych.

„Jakakolwiek jest droga życia kobiety, jakkolwiek trudna i zawiła byłaby historia jej życia, zawsze czeka na nią Jezus. Pamiętamy więc dziś i o tych kobietach, które straciły przedwcześnie swe dzieci, które zostały zdradzone; o kobietach, które chorują albo zostały zapomniane przez swoich bliskich. Modlimy się także za kobiety, które zapomniały o swoim geniuszu i poszły drogą grzechu, by podniosły się do nowego życia z Bogiem i wśród swoich bliskich” – wymienił hierarcha.

Diecezjalny Dzień Kobiet został zorganizowany przez diecezjalnego duszpasterza kobiet ks. Łukasza Zdunkiewicza i diecezjalnego duszpasterza rodzin ks. Wojciecha Kućkę. Na zakończenie spotkania w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie kobiety przyjęły życzenia i zostały poczęstowane cukierkami.