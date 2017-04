Bp Milewski do strażaków: ofiarnie służycie Bogu i człowiekowi w potrzebie

Za ofiarną służbę Bogu i człowiekowi w potrzebie, dziękował bp Mirosław Milewski 30 kwietnia strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Krępie w diecezji płockiej. W kościele parafii św. Stanisława BM w Świętym Miejscu przewodniczył dziękczynnej Mszy św. w intencji ich jednostki.

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do ewangelicznej sceny uczniów zmierzających do Emaus. W jego opinii ta poruszająca scena uświadamia, że życie człowieka jest pielgrzymowaniem. Jego celem jest szukać Jezusa i spotykać go w różnych wydarzeniach, w Kościele, w sakramentach, w dobrych ludziach, w uczynkach miłosierdzia. Stwierdził też, że strażacy ze Starej Krępy „wytrwale i niestrudzenie wędrują jak uczniowie z Emaus, wypełniając swoją misję”.

„Historia dwóch uczniów z Emaus pokazuje nam, że Jezus jest zawsze blisko człowieka, nawet jeśli Go nie rozpoznajemy, jeśli Go nie widzimy, czy nawet odrzucamy. Tak, Bóg jest zawsze blisko człowieka, bardzo nas kocha i pragnie zawsze naszego dobra. To dla nas wielka pociecha i ukojenie dla naszych serc, że jest Ktoś, kto nigdy nie zostawia nas samych, że nasze życie ma wielką wartość w oczach Boga” – głosił kaznodzieja.

Zwrócił się do uczestników Mszy św., aby z okazji rocznicy wspominali i modlili się za wszystkich członków swojej jednostki, którzy przez 90 lat służyli Bogu i ludziom. Dodał, że trzeba dziękować Bogu za ich życie, za dobre dzieła, za szlachetną pasję strażacką i zamiłowanie do ofiarnej służby Bogu i człowiekowi w potrzebie, za czuwanie nad bezpieczeństwem okolicznych miejscowości oraz otaczających lasów.

Wyraził też wdzięczność druhom za wierność Panu Bogu we wszystkich okresach historii OSP i za dochowanie wierności hasłu „Bogu na chwalę, ludziom na pożytek”. Podkreślił, że w życiu i działaniu strażaków jest miejsce dla Pana Boga, bo adorują Grób Pański, uczestniczą w wizytacjach biskupich i innych wydarzeniach, świadczących o więzi z Bogiem i Kościołem.

Wspólnej modlitwie w kościele towarzyszyła figura św. Floriana z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Lipie. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła orkiestra dęta ze Starej Krępy. W procesji z darami strażacy podarowali parafii stułę z wizerunkiem swojego patrona św. Floriana.

Po Mszy św. jej uczestniczy przeszli do pobliskiej strażnicy w Starej Krępie, gdzie miedzy innymi odczytana została historia jednostki, powstałej w 1927 roku. Bp Milewski dokonał też poświęcenia nowej figury św. Floriana, która będzie stała w strażnicy w Starej Krępie. Wręczono też medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu Sławomir Niestępski, Wiesława Krawczyk z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska. Obecnych było około 100 strażaków i 10 pocztów sztandarowych.

Straż Ogniowa w Starej Krępie powstała dzięki Kazimierzowi Skolnickiemu – właścicielowi majątku w Sątrzasce, który przez wiele lat pełnił funkcję prezesa. Pierwszym naczelnikiem wybrano Mieczysława Malinowskiego. Do grona założycielskiego należeli również: Eugeniusz Czaplicki, Kazimierz Niestępski i Edward Tabaczyński. Ostatnim przedwojennym naczelnikiem był Antoni Rutkowski. Po zakończeniu działań wojennych organizatorem straży i pierwszym prezesem był proboszcz ks. Stanisław Kowalczyk, a na pierwszego powojennego naczelnika wybrano Władysława Komzelskiego. Obecnie prezesem OSP w Starej Krępie jest druh Cezary Goliaszewski.