Bp Milewski do strażaków: troszczcie się o swoje sumienia

Troszczcie się o swoje strażackie sumienia – wezwał dziś bp Mirosław Milewski strażaków podczas Wielkopostnego Zamyślenia Strażackiego w parafii Chrostkowo w diecezji płockiej. Podobne spotkania odbyły się w Wielkim Poście w różnych miejscach diecezji, z inicjatywy ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego duszpasterza strażaków.

Bp Mirosław Milewski w homilii przypomniał, że 2 kwietnia mija 12 lat od kiedy papież Jan Paweł II „odszedł do domu Ojca”. Zastanawiał się, co po tych latach Polacy mogliby Mu powiedzieć o Ojczyźnie i o Kościele: „Czy pragniemy ożywczego powiewu Ducha, który, tchnie kędy chce, który oczyszcza, obmywa co nie święte, ale też poi spragnionych, umacnia ubogich i leczy nasze rany zadane przez grzech, posyła na ścieżki prawdy i pojednania? Czy rozwijamy wyobraźnię miłosierdzia?” – pytał uczestników Mszy św.

Dodał, że św. Jan Paweł II wiele mówił do Polaków w czasie 27 lat swojego pontyfikatu: mówił poprzez kazania i katechezy, ale też przez swoje wielkie świadectwo wiary i czynów. I wciąż ma wiele do powiedzenia. Jego nauczanie słowem i czynem jest „wciąż aktualne”.

Hierarcha przypomniał również, że św. Jan Paweł II uważał, iż sprawą o zasadniczym znaczeniu dla każdego człowieka jest sumienie. Zdaje się wciąż pytać rodaków o stan sumień i o wierność własnemu sumieniu.

„Sumienie jest naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Pielgrzymując wielokrotnie do Polski Papież kształtował nasze sumienia, by były prawe, by ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło – złem” – głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Podkreślił, że zadaniem strażaków, oprócz pomocy człowiekowi w potrzebie, gaszenia pożarów, wyjazdów na różne interwencje – jest strzeżenie i przechowywanie tradycji, których źródłem jest chrześcijaństwo i Ewangelia. Jest to możliwe dzięki dobrze ukształtowanemu sumieniu.

Kaznodzieja zwrócił się do strażaków, aby „byli ludźmi sumienia”. Człowiek sumienia wymaga od siebie, podnosi się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawraca, angażuje się w budowanie królestwa Bożego, podejmuje odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczy się o dobro wspólne, nie zamyka oczu na biedy i potrzeby bliźnich.

„Troszczcie się o wasze strażackie sumienia! Bądźcie dobrymi chrześcijanami i porządnymi ludźmi. Strzeżcie poprzez swoje prawe życie tego wielkiego dziedzictwa św. Jana Pawła II” – zaapelował bp Milewski.

W czasie Mszy św. otrzymał także od strażaków okolicznościową statuetkę.

Wielkopostne Zamyślenie Strażackie w parafii św. Barbary w Chrostkowie odbyło się po raz pierwszy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 68 jednostek strażackich: Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu Lipno. Obecnych było też 40 pocztów sztandarowych. Strażacy odpowiedzieli na zaproszenie ks. Marka Trymersa, kapelana strażaków w powiecie lipnowskim i proboszcza tej parafii.

Wielkopostne Zamyślenia Strażackie odbywają się w diecezji płockiej od kilku lat, z inicjatywy ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego duszpasterza straży pożarnych.