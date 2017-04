Bp Milewski: najlepszym ubezpieczeniem jest wiara w Boga

Najlepszym „ubezpieczeniem na życie” jest wiara w Boga i wierność Jego przykazaniom – mówił bp Mirosław Milewski 24 kwietnia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w diecezji płockiej. Przewodniczył tam Mszy św. w zabytkowym XVIII-wiecznym kościele z udziałem świeckich i księży z Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej św. Floriana.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w znajdującym się na terenie skansenu w Sierpcu zabytkowym kościele. Koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów, należących do Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej św. Floriana.

Biskup stwierdził, że uczestnicy Eucharystii dobrze znają życie, wiedzą, ile niespodzianek może przynieść los. Widzą, jak często nieprzewidziane zdarzenia powodują, że człowiek musi zupełnie przewartościować swoje życie, dokonać pewnej refleksji, postanowić zmianę, tchnąć w siebie nadzieję, że „Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości” (Ps 126).

Bp Milewski zaznaczył, że uczestnikom Eucharystii dobrze jest znany jeden z ważnych przymiotów Boga – Opatrzność Boża, czyli opieka Boża nad wszystkim, co Bóg stworzył, a szczególnie nad człowiekiem, by wszystko doprowadzić do pełnej doskonałości i ostatecznego celu.

„Wierzymy, że Bóg, jako wszechmogący i mądry Ojciec, jest obecny i działa w świecie, w dziejach wszystkich swoich stworzeń, ażeby każde z nich, a przede wszystkim człowiek stworzony na Jego obraz, mogło realizować swoje życie na drodze prawdy i miłości, wiodącej ku życiu wiecznemu w Bogu. W tym kontekście Boża Opatrzność „jest ostoją naszej nadziei, pozwalając nam dostrzec, że nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro” (św. Jan Paweł II).

Kaznodzieja dodał, że wiara w Bożą Opatrzność jest przeciwwagą dla przekonań głoszących, że światem rządzi fatum czy też kapryśne przeznaczenie. Kościół, wspierany mocą Ducha Świętego, nieustannie zgłębia znaki Bożej Opatrzności. Wierzy, że Bóg poprzez Opatrzność nieustannie i mądrze działa w świecie.

W ujęciu biskupa, pomocą w zrozumieniu tego, że żyjąc w świecie stworzonym przez Boga, należy zawierzyć Mu swoje życie, jest tzw. zakład Pascala. Człowiek może sam dokonać wyboru: wierzyć lub nie wierzyć w istnienie Boga. Jeśli wierzy, to za to otrzymuje życie wieczne. Jeśli zaś nie wierzy, to je traci.

„Pascal wywnioskował, że bardziej opłacalną dla człowieka rzeczą jest wybór wiary w Boga. Nagrodą jest bowiem wówczas życie wieczne, które nigdy się nie kończy. Jeśli Bóg istnieje, to ryzyko odrzucenia Go jest po prostu niemądre. Jedyną szansą na szczęście jest uznanie, że Bóg istnieje” – zaakcentował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Na zakończenie życzył uczestnikom spotkania w Sierpcu, aby najlepszym „ubezpieczeniem na życie” była dla nich wiara w Boga i wierność Jego przykazaniom.

W Mszy św. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uczestniczyli świeccy i księża z Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej św. Floriana. W programie ich dwudniowego zjazdu w Sierpcu (24-25 kwietnia) jest m.in. zwiedzanie skansenu, wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach i tzw. rozważania ubezpieczeniowe.

Kościelny Związek Wzajemności Członkowskiej to program ubezpieczeń majątku kościelnego dla zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń i diecezji (podmiotów i instytucji kościelnych).