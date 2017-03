Bp Milewski: nie bójmy się postawić na Maryję

Nie bójcie się postawić na Maryję, pielęgnujcie zażyłą relację z Matką Jezusa, która jest też Waszą Matką. Niech Ona ożywia Was swoją wiarą – wezwał bp Mirosław Milewski 26 marca wiernych parafii Nuna w diecezji płockiej. Uczestniczył w niej w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach tej parafii.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św., inaugurującej nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. Przypomniał, że wspólnota parafialna po raz pierwszy gościła Maryję w Jej jasnogórskim wizerunku w listopadzie 2015 roku.

„Dziś Matka Boża do Was powraca. I to powraca w Niedzielę Laetare, która nazywana była w historii `Niedzielą Matczyną`. W ten sposób chciano upamiętnić macierzyństwo ludzkie, macierzyństwo Kościoła, a także matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. Wierni przynosili wtedy do świątyni kwiaty jako wyraz wdzięczności za `duchowe macierzyństwo`” – zaznaczył hierarcha.

Dodał, że wierni w Nunie też mają dziś „Niedzielę Matczyną” – Matkę Bożą w najbardziej znanym wizerunku w Polsce. Po ten obraz pielgrzymowali ze swoim proboszczem na Jasną Górę, do Częstochowy, aby przyjąć go z rąk Ojców Paulinów i osobiście przywieźć do Nuny.

„To wielka łaska gościć Maryję w swoich domostwach, modlić się przy Niej i do Niej podczas doby nawiedzenia, powierzyć jej swoje radości i swoje troski, niejako czuć Jej oddech na swojej twarzy” – zaakcentował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Prosił mieszkańców Nuny i okolic, aby pamiętali o przywiązaniu do wiary i tradycji, o wierności Bożym prawom, o zachowywaniu przykazań: „Nie bójcie się postawić na Maryję, pielęgnujcie zażyłą relację z Matką Jezusa, która jest też Waszą Matką. Niech Ona ożywia Was swoją wiarą. Bierzcie z niej wiernie przykład: z Jej uniżenia, z pokory, z umiejętności rozeznawania wielkich rzeczy, jakich Bóg dokonuje w Waszym życiu” – zachęcił uczestników Mszy św.

Podkreślił, że podobnie jak Maryja z Nazaretu, mogą oni pozostawić po sobie ślad, który naznaczy historię. Powinni odważnie i z poświęceniem realizować to, do czego zostali powołani: tworzyć wspólnotę wiary, dbać o swoje małżeństwo i swoje dzieci, troszczyć się o osoby starsze, chore i samotne, rzetelnie wykonywać swoją pracę, budować atmosferę zrozumienia i życzliwości w swoim otoczeniu.

Życzył wiernym, aby w tym wszystkim wspierała ich Matka Boża, która pozostaje „najlepszą Przewodniczką w Wielkim Poście”. Ona najlepiej wiedziała, co to znaczy, że „przez cierpienia dąży się do gwiazd, przez wyrzeczenia do szczęścia wiecznego, przez rezygnację z przyjemności do nieba”: „Niech Maryja otwiera Wam oczy, tak jak Jezus otworzył je niewidomemu od urodzenia, a ten przejrzał i przekonał się, że rozmawia z Synem Człowieczym, i oddał Mu pokłon” – konkludował bp Milewski.

Bp Milewski pobłogosławił także obraz, który będzie peregrynować po parafii. Przekazał go sołtysowi wsi Nuna Andrzejowi Królakowi i pierwszej rodzinie, która będzie go gościć: Annie i Dariuszowi Jaskulskim.

W procesji z darami wierni nieśli między innymi atrybuty, które będą towarzyszyć nawiedzeniu rodzin: Pismo św., świecę maryjną, różaniec, modlitewnik „Maryja nawiedza moją rodzinę”, „Parafialną Księgę Zawierzenia”.

„W czasie nawiedzenia pragniemy być przy Maryi, uczyć się dobrego życia, umacniać w wierności Bogu, abyśmy skarb wiary przekazali nowym pokoleniom, żyjąc prawdą i miłością ku chwale Boga. Maryjo – powiedz swojemu Synowi, że chcemy być Mu wierni, chcemy być wierni Kościołowi i swojemu biskupowi. Dodawaj nam sił w tym trwaniu przy Tobie. Pomóż otworzyć serca tych, którzy zamykają się na Twojego Syna” – zwrócił się do Maryi w czasie Mszy św. proboszcz parafii ks. Tadeusz Jabłoński.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w ciągu 1,5 roku nawiedzi około 370 rodzin w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. W każdej wsi, w której rozpocznie się nawiedzenie, odprawiana będzie Msza św. Pomocą w organizacji nawiedzenia w rodzinach będzie instrukcja, przygotowana przez proboszcza parafii.